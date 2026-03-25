Audi, Antonelli e mais: no que ficar de olho no GP do Japão de F1

A Fórmula 1 se prepara para a última etapa de sua curta sequência de corridas no início da temporada na Ásia neste fim de semana, com o GP do Japão sediando a terceira etapa da temporada 2026.

Isso vem na sequência dos GPs da Austrália e da China, que abriram a temporada e foram ambos vencidos pela Mercedes — claramente dominando o novo regulamento até o momento.

Resta saber se essa superioridade continuará neste fim de semana, mas também há muitos assuntos em pauta no grid após as duas primeiras etapas.

Então, aqui estão cinco coisas a serem observadas em Suzuka, que será a última corrida antes de Miami em maio, já que os GPs da Arábia Saudita e do Bahrein foram cancelados devido ao conflito em curso no Oriente Médio.

Antonelli é uma ameaça real para Russell?

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Quando a Mercedes saiu como a protagonista nos testes de pré-temporada, George Russell tornou-se instantaneamente o grande favorito ao título de 2026, e com razão. O piloto de 28 anos está agora em sua oitava temporada, portanto acumulou muita experiência.

E, se as 'Flechas de Prata' realmente dominassem depois das sessões no Bahrein, o maior concorrente de Russell seria seu jovem companheiro de equipe, Kimi Antonelli, que está entrando em seu segundo ano na F1.

Portanto, por todos os indicadores, Russell deveria levar vantagem sobre seu companheiro de equipe, e ele confirmou isso em Melbourne ao dominar o GP da Austrália largando da pole em uma dobradinha da Mercedes.

Mas então o roteiro se inverteu em Xangai, com Antonelli conquistando sua primeira vitória em outra dobradinha, e foi impressionante como o italiano administrou tudo com calma na liderança, distanciando-se claramente da concorrência.

A única dúvida agora é se ele conseguirá manter um desempenho consistente e realmente desafiar Russell pelo campeonato. Não há dúvidas quanto ao britânico, que mostrou claramente estar pronto para disputar o título na temporada passada; a questão é apenas se Antonelli está pronto ou não.

Suzuka será um bom lugar para descobrir se ele superou a inconsistência que demonstrou como novato ou se, na verdade, Russell ainda detém domínio absoluto sobre seu companheiro de equipe e provavelmente conquistará seu primeiro título com facilidade.

Quão forte será o desafio da Ferrari à Mercedes?

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Embora a Mercedes tenha conquistado a dobradinha nas duas primeiras corridas deste ano, isso não aconteceu sem a ameaça de sua rival mais próxima, a Ferrari. Charles Leclerc assumiu a liderança no início do GP da Austrália, já que Russell largou mal, e os dois travaram uma disputa acirrada nas primeiras voltas, antes que a Scuderia, ao não fazer o pit stop durante o safety car virtual, acabasse ficando em terceiro e quarto lugares.

Em Xangai, Lewis Hamilton repetiu o desempenho de Leclerc, embora tenha perdido ritmo em cinco voltas, deixando Antonelli com ampla vantagem na ponta. Portanto, as oportunidades estiveram lá para a Ferrari e, se ela quiser realmente tentar conquistar o título, precisa aproveitá-las ao máximo e rapidamente; caso contrário, a Mercedes disparará.

Isso começa em Suzuka, onde as curvas de média e alta velocidade devem, na verdade, favorecer o SF-26, que tem impressionado com sua velocidade nas curvas.

Isso significa que pode finalmente haver uma verdadeira batalha entre várias equipes pela pole, embora conquistar isso neste fim de semana seja provavelmente menos importante do que em anos anteriores, devido ao fato de que esses carros têm causado corridas no estilo “ioiô”, com ultrapassagens em lugares nunca vistos antes.

Portanto, mesmo que a Scuderia vença as 'Flechas de Prata' na pole, mantê-la no domingo é outra história, já que o motor da Mercedes é altamente eficiente em termos de energia e não é exatamente fácil recuperar energia da bateria em Suzuka.

Piastri irá conseguir largar?

Oscar Piastri, McLaren Foto: Alex Bierens de Haan / Getty Images

O domínio da Mercedes e da Ferrari no início da temporada mostra que não foi um ótimo começo para a defesa do título da McLaren, que caiu de volta à realidade até agora em 2026.

A equipe de Woking está em terceiro lugar na classificação com 18 pontos — 80 atrás da Mercedes —, oito dos quais conquistados no sprint de Xangai, já que apenas um carro largou em um GP.

Esse carro foi pilotado por Lando Norris em Melbourne, com o atual campeão mundial terminando em quinto lugar, já que seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, bateu na volta de reconhecimento.

O australiano não conseguiu largar novamente uma semana depois, com a McLaren não largando com nenhum dos monopostos; um problema elétrico tirou Norris do GP da China, enquanto o MCL40 de Piastri simplesmente não deu a partida.

Portanto, esperamos que Piastri finalmente consiga largar em um GP neste fim de semana e, se isso acontecer, a expectativa é que ele dispute com Norris o quinto lugar, já que a McLaren está confortavelmente em terceiro lugar no campeonato.

Isso significa que a equipe de Woking precisa aproveitar qualquer aspecto positivo que puder no momento, e isso é especialmente verdadeiro para Piastri depois da maneira como ele perdeu o título de 2025.

Parece que já faz uma eternidade desde que ele teve um fim de semana de sucesso, em Zandvoort no mês de agosto; portanto, ele precisa quebrar essa sequência negativa e mostrar se melhorou em relação ao ano passado e se pode, mais uma vez, estar à altura de seu companheiro de equipe.

Os mesmos problemas persistirão para a Red Bull e Verstappen?

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Lars Baron / Getty Images

“Passamos o fim de semana inteiro fora de ritmo”, disse Max Verstappen. “O carro está completamente impossível de pilotar. Não consigo nem estabelecer uma referência. Cada volta é como uma luta pela sobrevivência".

Essas foram as palavras do tetracampeão em meio a um fim de semana desastroso em Xangai para a Red Bull, que até então havia desfrutado de um início relativamente positivo em 2026, mostrando sinais de que poderia desafiar a McLaren.

Mas então a realidade bateu forte na China, quando a equipe austríaca sofreu um duplo resultado fora dos pontos na sprint, antes de conquistar míseros quatro pontos com Isack Hadjar no domingo, já que Verstappen abandonou após uma perda repentina de potência do monoposto.

Suas opiniões sobre os novos regulamentos são bem conhecidas, mas obviamente não ajuda o holandês que o RB22 não esteja à altura de seu talento, com o chefe da Mercedes, Toto Wolff, chegando a afirmar que Verstappen está vivendo um “espetáculo de horror”.

Os problemas foram generalizados em Xangai, mas há um que continua surgindo: as largadas. O procedimento sob as regras de 2026 agora é mais complexo, já que a remoção do MGU-H significa que os pilotos devem acelerar os motores em alta rotação por pelo menos 10 segundos para preparar o turbo para uma largada suave.

Mas os dois pilotos da Red Bull ainda não tiveram uma boa largada este ano, pois sofreram com a falta de energia da bateria no momento da largada, o que levou Verstappen a perder um total de seis posições na primeira volta em 2026.

Portanto, esse é obviamente um grande problema que precisa ser resolvido; caso contrário, alcançar o quarto lugar na classificação pode não ser tão fácil quanto parece.

Como a Audi vai se sair após a saída de Jonathan Wheatley?

Jonathan Wheatley, Audi F1 Team Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Tudo parecia promissor na Audi. A marca alemã está fazendo sua estreia na F1 este ano e se mostrou competitiva desde o início, com Gabriel Bortoleto chegando ao Q3 e marcando pontos em Melbourne, antes de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, se classificar e terminar em 11º uma semana depois. Portanto, embora não tenha conquistado pontos na China, o ritmo continuava lá.

A equipe, portanto, mostrou sinais de poder disputar com equipes como Haas, Alpine e Racing Bulls na parte de frente do meio de pelotão, com a unidade de potência da Audi sendo particularmente impressionante, especialmente por se tratar de sua estreia e a equipe alemã não ter equipes clientes para coletar dados.

Mas a equipe enfrentou um obstáculo desde então: Jonathan Wheatley anunciou sua demissão como chefe da equipe, com seu ex-chefe, Mattia Binotto, assumindo o cargo.

Wheatley ingressou na equipe apenas no início do ano passado, quando ela era conhecida como Sauber, mas foi fundamental para transformar o lado operacional da equipe, permitindo que ela passasse de apenas quatro pontos em 2024 para 70 em 2025 — o que incluiu um pódio para Hulkenberg em Silverstone.

O que Wheatley também representava era uma estrutura de gestão estável, algo que faltava à equipe anteriormente, e colocou a Audi no caminho certo, mas sua saída repentina agora ameaça desfazer todo esse progresso fantástico.

Parece que a marca alemã está de volta à estaca zero, então haverá perguntas sobre isso neste fim de semana e será interessante ver como Binotto vai lidar com a situação.

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