A Audi explicou o problema que fez Gabriel Bortoleto encerrar antecipadamente sua participação no segundo treino livre do GP do Bahrein na Malásia, de Fórmula 1. Segundo Allan McNish, diretor de corridas da equipe, uma pequena falha no câmbio apareceu justamente na última volta cronometrada do brasileiro, levando o time a optar por parar o carro.

“Literalmente na última volta cronometrada, ele teve um pequeno problema no câmbio. Então paramos o carro e foi isso da parte dele”, explicou McNish, minimizando a gravidade do contratempo.

Bortoleto também protagonizou outro momento de atenção durante a sessão. Em uma disputa com Arvid Lindblad durante as simulações de corrida, o brasileiro conseguiu melhor aceleração na saída da curva 2, mas acabou passando ‘aberto’ pela curva 3 e subindo na zebra externa.

“Gabriel passou pela curva 3 depois de ter uma aceleração muito melhor na saída da 2, mas saiu aberto e pegou a zebra do lado de fora. Para ser sincero, não houve nenhum problema ali”, afirmou McNish, descartando maiores consequências pela escapada.

A Audi dedicou boa parte do TL2 às simulações de corrida com Bortoleto e Nico Hulkenberg. Além da adaptação ao circuito, as equipes enfrentaram condições severas, com a temperatura do asfalto chegando a 62°C no início da sessão, segundo McNish. Esta foi a maior marca registrada durante um treino da F1 na temporada até o momento.

Para o restante do fim de semana, McNish deixou claro que a meta da Audi é lutar por pontos. A equipe, porém, também acompanha atentamente a previsão do tempo para a classificação, já que existe possibilidade de chuva forte.

“Quando chove aqui, chove de verdade. Não é apenas uma chuva leve. Por isso, você precisa estar na pista no momento certo e com o pneu correto”, concluiu.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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