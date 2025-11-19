Quando o período de pausa entre as temporadas chega ao fim, as equipes apresentam seus carros para a nova campanha da Fórmula 1. Isso é particularmente empolgante quando - como em 2026 - novas regras técnicas são introduzidas, pois elas também têm um grande impacto sobre a aparência dos carros.

Nesta visão geral continuamente atualizada para 2026, não apenas fornecemos as datas para as apresentações individuais e os detalhes iniciais dos carros de corrida, mas também oferecemos uma visão geral completa de todos os lançamentos da F1 em 2026 e as respectivas designações dos carros. Além disso, é claro que há fotos dos carros individuais aqui - assim que estiverem disponíveis.

Haverá uma apresentação geral de todos os carros novamente em 2026?

Não. Essa foi uma apresentação única no início da temporada de 2025, pois a F1 estava comemorando o 75º aniversário do Campeonato Mundial. Nenhuma apresentação geral está planejada para 2026, pelo menos. No entanto, os envolvidos não estão descartando a possibilidade de um evento como esse ocorrer novamente no futuro.

Vemos os carros reais nas apresentações?

Às vezes, mas nem sempre. As equipes de F1 geralmente apresentam versões anteriores ou até mesmo "carros fictícios" nos lançamentos de seus carros individuais. Além das cores, geralmente não há muita correspondência com o carro de corrida posterior.

Um exemplo extremo: a Mercedes apresentou seu W15 em 2024 e inicialmente divulgou algumas imagens. Mais tarde naquele dia, o carro deu suas primeiras voltas em Silverstone, onde parecia completamente diferente das fotos divulgadas algumas horas antes.

O objetivo do exercício é enganar a concorrência e reter quaisquer inovações pelo maior tempo possível. Devido às extensas mudanças nas regras para 2026, esse "jogo de esconde-esconde" poderá ser particularmente intenso em 2026.

Todas as datas de apresentação dos carros de Fórmula 1 de 2026

Nesta visão geral, resumimos todas as apresentações de carros para 2026 - assim que forem conhecidas - e colocamos links para as respectivas imagens.

15 de janeiro: Racing Bulls (apresentação do projeto) na Ford em Detroit (EUA)

15 de janeiro: Red Bull (apresentação do projeto) na Ford em Detroit (EUA)

Ainda em aberto: Alpine, Aston Martin, Audi, Cadillac, Ferrari, Haas, McLaren, Mercedes, Williams

Detalhes e informações básicas sobre os carros de Fórmula 1 de 2026

Alpine: se a equipe francesa permanecer fiel à sua atual convenção de nomes, Franco Colapinto e Pierre Gasly competirão com o A526 na temporada de 2026. O 5 é uma homenagem ao primeiro protótipo da Renault na Fórmula 1, que foi construído pela Alpine - daí o A. O 26 é simplesmente o ano. Em 2026, no entanto, o carro não terá mais um motor Renault: a Alpine mudou para a Mercedes e, portanto, não é mais uma equipe de fábrica, mas uma equipe-cliente.

Aston Martin: a equipe britânica nomeia seus carros de F1 de acordo com um padrão claro: a equipe prefixa cada carro com as letras AMR de "Aston Martin Racing", seguidas pelo ano. Para 2026, isso provavelmente significa que o carro de corrida de Fernando Alonso e Lance Stroll se chamará AMR26. A novidade, no entanto, é que não será mais a Mercedes a fornecer as unidades de potência, mas a Honda - como fornecedora exclusiva.

Audi: A nova equipe de fábrica da Audi construirá o motor e o chassi por conta própria - em Neuburg an der Donau, na Alemanha, e nas antigas instalações da Sauber em Hinwil, na Suíça. Em sua apresentação de estreia na F1, em novembro de 2025, a Audi mostrou um estudo de design com o nome R26. No entanto, ainda não se sabe se as cores e o nome permanecerão os mesmos. Os atuais pilotos da Sauber, Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg, foram confirmados como dupla.

Cadillac: A Cadillac, estreante na F1, ainda não anunciou nenhum detalhe sobre o nome de seu carro. A única coisa que está clara é que Valtteri Bottas e Sergio Pérez estarão pilotando. E o carro da equipe de corrida dos EUA será equipado com um motor Ferrari. Esse será o caso nos primeiros anos, até que a General Motors, empresa controladora da Cadillac, desenvolva seu próprio motor de F1.

Ferrari: a tradicional equipe de F1 por excelência não segue uma linha padronizada ao nomear seus carros. No entanto, se ela seguir a convenção atual, Lewis Hamilton e Charles Leclerc pilotarão o SF-26 em 2026, embora a Ferrari às vezes se desvie de seus nomes habituais quando as regras são alteradas. Internamente, o carro do próximo ano é chamado de "Projeto 678".

Haas: a equipe americana Haas é uma aposta segura quando se trata de nomes de carros. Desde sua entrada na F1 em 2016, a regra tem sido: VF com o ano. As letras significam "Very First" (Primeiríssima). O Grupo Haas tem suas origens na engenharia mecânica, e a primeira máquina Haas já foi chamada de VF-1, que significa "Very First One", ou "a primeira-primeiríssima". Aplicado à F1, isso significa que Oliver Bearman e Esteban Ocon provavelmente estarão pilotandoum VF-26 com motor Ferrari.

McLaren: A equipe de Woking é uma das equipes que continua contando ao nomear seus carros de Fórmula 1. O McLaren MCL39 da temporada de 2025 deve, portanto, ser seguido pelo MCL40. Lando Norris e Oscar Piastri estão, portanto, buscando sua terceira vitória consecutiva no campeonato de construtores. A McLaren continuará a usar motores Mercedes na nova era da F1.

Mercedes: desde seu retorno à Fórmula 1 na temporada de 2010, a Mercedes simplesmente continuou a contar. Portanto, o sucessor do W16 da temporada de 2025 provavelmente será o W17, que mais uma vez será pilotado por Andrea Kimi Antonelli e George Russell. O "W" no nome do carro significa "Wagen", ou veículo em alemão, uma tradição da Daimler. Da mesma forma, o motor é sempre precedido por um "M".

Racing Bulls: em 2024, a Racing Bulls não apenas introduziu um novo nome de equipe, mas também uma nova convenção de nomes para seus carros de F1. Portanto, é provável que o novo carro para 2026 se chame VCARB 03. Há também a abreviação da equipe e um número. O três, porque o carro para 2026 é o terceiro com o nome atual da equipe. A dupla da escuderia de Faenza ainda não foi confirmada. A única coisa que está clara é que usarão os motores Red Bull Powertrains/Ford.

Red Bull: Até agora, a equipe de Max Verstappen manteve o nome tradicional dos veículos e, presumivelmente, usará o RB22 em 2026. Ainda não está claro quem será o companheiro de equipe de Verstappen. Uma inovação técnica é o motor: a Red Bull está construindo seus próprios motores de F1 em colaboração com a Ford pela primeira vez e, portanto, competirá como uma equipe de fábrica a partir de 2026.

Williams: embora o antigo fundador da equipe e chefe de equipe de longa data, Frank Williams, tenha falecido em 2021 e a equipe de corrida não seja mais propriedade da família desde 2020, a Williams está mantendo a convenção tradicional de nomes: todos os carros da equipe levam as iniciais de Frank Williams, FW. O FW47 de 2025 provavelmente será seguido pelo FW48 para Alexander Albon e Carlos Sainz em 2026. A Mercedes fornece os motores.

