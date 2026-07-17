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Audi, Mercedes e Williams: veja atualizações dos carros para GP da Bélgica de F1

Nove equipes apresentarão melhorias para a etapa de Spa-Francorchamps, enquanto a Ferrari e a Aston Martin não apresentam novidades técnicas

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Mercedes Technical Detail

O GP da Bélgica marcará o retorno da Fórmula 1 às pistas após uma semana de pausa e, como costuma acontecer em Spa-Francorchamps, a grande maioria das equipes chega ao circuito belga com novidades aerodinâmicas.

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No total, nove das 11 equipes confirmaram suas atualizações à FIA, enquanto apenas a Ferrari e a Aston Martin mantêm exatamente as mesmas especificações com as quais correram em Silverstone. De fato, no que diz respeito à equipe britânica, o AMR26 ainda não alterou o carro desde o início da temporada, mas isso mudará a partir do próximo fim de semana em Hungaroring.

A maior parte das mudanças está voltada para adaptar os carros às características específicas de Spa, com novas asas traseiras de baixa carga aerodinâmica ou modificações para reduzir o arrasto. No entanto, várias equipes aproveitam essa etapa para introduzir peças de desenvolvimento que continuarão sendo utilizadas nas próximas corridas.

Entre os pacotes mais destacados estão os da Williams, Racing Bulls, Mercedes e Haas, com entre três e quatro novos elementos cada. A McLaren também apresenta duas novidades focadas na asa traseira, enquanto a Red Bull, a Audi, a Alpine e a Cadillac completam a lista com mudanças mais específicas para Spa.

A Mercedes estreará uma asa traseira com menor carga para a pista belga, ao mesmo tempo em que otimiza as aletas do tambor de freio traseiro e modifica a borda superior do endplate da asa dianteira com o objetivo de responder aos últimos avanços da Ferrari.

A Williams chega a Spa com uma revisão das aletas dos dutos de freio traseiros, um recorte específico no assoalho e uma modificação no perfil principal do difusor — três mudanças que dão continuidade às alterações feitas em Silverstone.

A McLaren introduziu duas modificações focadas na asa traseira para melhorar o fluxo de ar e se adaptar às características do circuito belga.

A Red Bull também não ficou de braços cruzados e revisou os perfis dos suportes da asa traseira para obter maior carga aerodinâmica em Spa.

Racing Bulls e Haas são as equipes que apresentam mais novidades em Spa, com quatro cada uma. A RB concentrou-se em otimizar o fluxo de ar, com alterações nos sidepods, no santantônio, nos freios dianteiros e em uma nova asa traseira.

A equipe americana, por sua vez, introduziu uma nova asa dianteira, alterações na parte dianteira do assoalho e uma asa de viga específica para o traçado belga.

A Audi trouxe mudanças na asa traseira, com uma atualização específica para Spa-Francorchamps, além de um refino no difusor do R26, ainda voltadas às características da pista belga.

Detalle técnico del Williams

Detalhe técnico da Williams

Foto de: Jake Boxall-Legge

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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