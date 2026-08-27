Audi sofre 'pressão' por resultados na F1 para responder à crise da marca alemã

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Segundo Ralf Schumacher, objetivo da equipe de lutar por títulos em 2030 "pode ser tarde demais"

Olivia Nogueira
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Audi

Gabriel Bortoleto, Audi

Foto de: Eric Le Galliot

Estreando como equipe de fábrica da Fórmula 1 em 2026, a Audi ocupa a oitava posição no campeonato de construtores e tem se mantido realista quanto às ambições para o futuro, com planos de lutar pelo título mundial em 2030. No entanto, esse prazo pode estar longe demais. 

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Segundo o ex-F1 e comentarista Ralf Schumacher, a Audi "precisa mostrar sucesso" rapidamente devido ao atual cenário de crise enfrentado pela montadora alemã. De acordo com o portal Deutsche Welle, a marca "anunciou no ano passado planos para eliminar até 7,5 mil postos de trabalho na Alemanha até o fim de 2029". O grupo Volkswagen, controlador da Audi, quer cortar até 100 mil vagas até 2030. 

"Fiquei muito feliz pelo Nico [Hulkenberg] ter marcado seus primeiros pontos antes das férias, mas a Audi precisa fazer mais do que enviar um sinal para a empresa proprietária", disse Schumacher ao jornal Bild

"[A Audi] atualmente está em crise e acho que a equipe de corrida precisa mostrar sucesso para que o clima na Audi não vire contra o investimento na F1. Querer competir pelo título em 2030 pode ser tarde demais. Os sucessos precisam vir mais rápido", completou. 

Após doze etapas, a Audi já acumulou dezesseis pontos, tendo como melhor resultado três oitavos lugares, com Gabriel Bortoleto na Grã-Bretanha e na Bélgica e Hulkenberg na Holanda. Coincidentemente, o time ocupa a oitava colocação entre equipes, a frente da Williams, da Aston Martin e da Cadillac. 

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

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