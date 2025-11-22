Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy
Piloto largou de 16°, cruzou a linha em quarto e foi promovida a terceira após punições
A madrugada de sábado marcou um momento especial para Aurelia Nobels na F1 Academy. Na primeira corrida do fim de semana, disputada em Las Vegas, a piloto largou da 16ª posição após penalização de três lugares no grid e fez uma escalada impressionante até cruzar a linha em 4º lugar.
Horas depois, veio a confirmação do primeiro pódio da carreira de Aurelia na F1 Academy: a terceira posição, conquistada após a desclassificação de Alisha Palmowski por irregularidades técnicas e punições aplicadas a outras concorrentes.
Mesmo partindo de trás, Aurelia mostrou ritmo forte e consistência em um traçado de 6,201 km que estreia no calendário da categoria. O resultado reforça a evolução da pilota Shell em sua temporada de despedida na categoria feminina da FIA.
O resultado chega justamente às vésperas de sua última corrida na F1 Academy, que acontece neste sábado às 21h20 (horário de Brasília) e encerra oficialmente a temporada de 2025.
