Fórmula 1 GP de Las Vegas

Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy

Piloto largou de 16°, cruzou a linha em quarto e foi promovida a terceira após punições

Redação Motorsport.com
Editado:
Aurelia Nobels conquista primeiro pódio na F1 Academy

A madrugada de sábado marcou um momento especial para Aurelia Nobels na F1 Academy. Na primeira corrida do fim de semana, disputada em Las Vegas, a piloto largou da 16ª posição após penalização de três lugares no grid e fez uma escalada impressionante até cruzar a linha em 4º lugar.

Leia também:

Horas depois, veio a confirmação do primeiro pódio da carreira de Aurelia na F1 Academy: a terceira posição, conquistada após a desclassificação de Alisha Palmowski por irregularidades técnicas e punições aplicadas a outras concorrentes.

Mesmo partindo de trás, Aurelia mostrou ritmo forte e consistência em um traçado de 6,201 km que estreia no calendário da categoria. O resultado reforça a evolução da pilota Shell em sua temporada de despedida na categoria feminina da FIA.

O resultado chega justamente às vésperas de sua última corrida na F1 Academy, que acontece neste sábado às 21h20 (horário de Brasília) e encerra oficialmente a temporada de 2025.

Artigo anterior F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

