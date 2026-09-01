Autódromo de Buenos Aires se prepara para receber F1; FIA aprova iniciativa argentina

As obras no Autódromo Oscar e Juan Gálvez, localizado em Buenos Aires, avançam para concluir o plano integral de transformação iniciado no início deste ano, com o objetivo de sediar, em abril de 2027, uma etapa da MotoGP, com os olhos também voltados para a Fórmula 1. Além disso, Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, afirmou que a Argentina merece estar no calendário da categoria máxima do automobilismo.

A mais recente mudança no autódromo foi a demolição da arquibancada 'horquilla', localizada na última curva do traçado, tal como era conhecido até agora. A estrutura havia sido construída para o GP da Argentina de 1996, um ano após o último retorno da categoria máxima ao país.

Tal demolição é um passo fundamental para concretizar a ampliação do circuito projetado por Hermann Tilke e, assim, contar com um local adequado para receber a F1 no futuro. Anteriormente, já havia sido removido o kartódromo que ficava atrás, o qual será transferido para uma área provisória antes da construção de um novo, de acordo com os mais recentes padrões de segurança e infraestrutura.

As obras permitirão estender em cerca de 600 metros o traçado projetado para a MotoGP, elevando o percurso total para aproximadamente 4.900 metros.

“Estamos transformando o Autódromo para que ele volte a estar à altura dos grandes eventos internacionais. Essa obra nos permite ampliar o circuito e continuar avançando rumo ao objetivo de ter uma pista preparada para receber, eventualmente, a F1 em Buenos Aires”, declarou o secretário de Esportes de Buenos Aires, Fabián Turnes.

Paralelamente às obras de ampliação da pista, continuam os trabalhos em todo o Autódromo, com cerca de 150 pessoas atuando no local. Entre os avanços mais notáveis, destaca-se a construção de um novo túnel sob a pista, na zona da curva 1. Ele terá uma altura de pouco mais de quatro metros e meio e uma largura de 11 metros, além de contar com duas faixas para tráfego pesado e uma calçada para pedestres.

Também prossegue a construção do novo prédio de boxes, que contará com 32 garagens com sete metros de frente cada, além da área destinada ao Race Control do autódromo.

Sulayem aprova iniciativa argentina para F1

FIA President Mohammed Ben Sulayem Foto de: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Presente no Congresso Americano da FIA, que está sendo realizado em Buenos Aires, Mohammed Ben Sulayem se encontrou com Javier Milei. Um dos tópicos da conversa com o presidente argentino era justamente o retorno do país sul-americano no calendário da F1.

Em entrevista ao canal argentino A24, Sulayem apoiou a iniciativa argentina, afirmando que eles merecem um espaço na F1 e no WRC: "Apoiarei a iniciativa de ter uma corrida de F1 ou o Campeonato Mundial de Rally aqui na Argentina".

"A Argentina merece fazer parte do calendário da F1? A resposta é sim. Eles têm história, têm tradição; a primeira corrida foi realizada aqui em 1953".

"O rali começou em 1980, é algo grande. Há uma paixão pelo automobilismo e a situação econômica é boa; a Argentina está melhor agora. Então sabemos que é viável".

No entanto, o atual líder da Federação Internacional destacou que é preciso racionalidade para ter (ou não) uma etapa argentina no calendário da F1.

"Precisamos desenvolver locais onde as corridas possam ser realizadas de forma sustentável, onde haja vontade, investimento, fãs e apoio do governo para fazer acontecer".

"Agora, além do aspecto emocional, há também o lado racional quando se trata do calendário da F1. A Argentina merece? Merece, mas há um processo a ser seguido, há um plano de negócios e há um número limitado de vagas. Se a Argentina entrar, alguém terá que sair".

Sobre a reunião que teve com o presidente argentino, o presidente da FIA disse: "Estou muito grato pela presença do presidente [Milei] na conferência. Isso demonstra o quão comprometido o país está em apoiar essas funções importantes. A reunião foi sobre como fazer o automobilismo crescer e como trazer grandes competições internacionais de volta à Argentina".

Questionado sobre o desempenho de Franco Colapinto na F1, Ben Sulayem o descreveu como um "piloto fantástico", mas destacou que "todos sabemos que não é apenas o piloto, mas também a equipe".

"A competição na F1 é feroz. Colapinto veio para ficar. Ele representa a Argentina da melhor maneira, com respeito e qualidade esportiva. Não se trata apenas de ter a F1 ou o rally de volta, também é importante ter campeões".

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