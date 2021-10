Em homenagem aos 30 anos do tricampeonato mundial de Ayrton Senna na Fórmula 1, a Estrela lança em setembro uma edição especial do Autorama Ayrton Senna, com carrinhos que remetem a lembrança aos clássicos modelos da Lotus e McLaren, as duas equipes em que Senna mais colecionou conquistas com pódios e vitórias na F1.

A parceria de Ayrton Senna e Estrela é conhecida antes mesmo do piloto chegar na categoria máxima do automobilismo. Em 1983, quando o brasileiro conquistou o título da F3 Inglesa, Senna era patrocinado pela marca e carregava um patch da Estrela em seu macacão vermelho. Foi justamente neste ano em que Senna fez seus primeiros testes na F1 e despontou como garoto propaganda do Autorama dos Campeões.

Símbolo de resiliência, garra, determinação e vitórias para os brasileiros, Senna eternizou o gesto de erguer a bandeira do País em vários autódromos pelo mundo. Agora chegou a vez dos fãs poderem se divertir com o autorama que promete entreter desde crianças até os adultos que assistiram o ídolo brasileiro pela TV.

“Ayrton Senna e tudo o que ele representa se junta aos valores que a Estrela carrega consigo nos seus 84 anos de existência. Produtos adequados e seguros que falem da nossa cultura, com contemporaneidade, sempre visando o entretenimento e o desenvolvimento dos nossos pequenos”, explica Aires Fernandes, diretor de Marketing da Estrela.

“O Ayrton sempre foi fascinado por brinquedos que envolviam velocidade e ele se divertia bastante com os autoramas. Tenho certeza que essa novidade vai conquistar as crianças que estão conhecendo agora a história dele e também vai trazer uma nostalgia bem bacana para os adultos que gostam de autorama e aos que lembram com carinho das conquistas do Senna”, diz Bianca, que é sobrinha do piloto e CEO de Senna Brands.

Campeão da F1 em 1988, 1990 e 1991, Senna conquistou seu último título mundial no dia 20 de outubro no Japão e o lançamento do autorama da Estrela celebra os 30 anos dessa conquista histórica.

O Autorama Ayrton Senna será comercializado somente na plataforma de e-commerce da Estrela e na loja oficial Senna Shop, em edição limitada.

HAMILTON se vê com ALVO NAS COSTAS e compara MAX/ALONSO: "Uns são capazes de controlar, outros não”

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #135 – Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: