Band emite comunicado sobre fim da parceira com F1 em 2026

Depois da Globo anunciar que voltará a transmitir a Fórmula 1 em 2026, a Band, atual detentora dos direitos televisivos da categoria máxima do automobilismo, se manifestou sobre o fim da parceria com a F1.

Depois de mais de quatro décadas na Globo, a F1 'se mudou' para a Band por cinco anos, de 2021 até o fim da atual temporada. No entanto, depois de rumores ao longo de 2024 e 2025, a categoria oficializou a volta para o grupo de comunicação carioca na sexta-feira (11).

Após a divulgação da nova parceira pela F1 e pela Globo, o grupo Bandeirantes se manifestou, em seu perfil oficial no LinkedIn, agradecendo aos anos de parceria com a Liberty Media, promotora do Mundial. Veja a declaração na íntegra.

"O Grupo Bandeirantes fez um lindo trabalho nas transmissões da Fórmula 1 desde 2021 e seguirá entregando, aos anunciantes e à audiência, uma excelente cobertura, feita por uma equipe extremamente qualificada e adorada pelos amantes do automobilismo, até a última etapa da temporada 2025 em 7 de dezembro".

"Os fãs da Fórmula 1 reconhecem o excelente trabalho realizado pelos veículos do Grupo ao longo dos últimos anos, que fez com que a mais importante categoria do automobilismo mundial voltasse a ter muita relevância no esporte nacional e, principalmente, junto ao mercado publicitário".

"Trouxemos de volta ao público todas as emoções da competição, desde os treinos classificatórios até a celebração dos pilotos no pódio".

"Desejamos sucesso à Fórmula 1 e agradecemos a todos os nossos patrocinadores nesses cinco anos de parceria e, claro, ao público fiel que sempre nos prestigiou e aplaudiu, como se comprova nas milhares de manifestações nas redes sociais".

