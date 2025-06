Após dar indícios de que não buscaria uma renovação do contrato pelos direitos de transmissão da Fórmula 1 para 2026, a Band está pronta para enviar uma proposta à Liberty Media e manter a cobertura da principal categoria do automobilismo mundial.

A informação, divulgada pelo NaTelinha e confirmada pelo Motorsport.com, é de que o canal está pronto para entrar na disputa com o Grupo Globo, que busca ter novamente os direitos de transmissão da F1 após o fim do contrato anterior, em 2020.

Ao longo de 2024, haviam fortes indícios de que a Band não conseguiria concluir o contrato que tinha com a Liberty Media, e que o acordo seria rompido já em 2025, com a F1 retornando à Globo. A emissora carioca chegou a brincar com isso em um evento no segundo semestre, onde colocou em exposição um carro de F1 com a legenda "será?". Mas a Band optou por encerrar as negociações do destrato e cumprir o acordo até o fim.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, a Band está com os pagamentos em dia junto à Liberty Media, e deve pagar mais uma parcela ainda neste mês, apostando no cumprimento dos prazos como um trunfo para manter a F1 em seu portfólio. Além disso, outro trunfo do grupo paulista nas negociações é o espaço dedicado à cobertura da F1 e suas categorias de acesso em seus canais.

A emissora paulista já teria inclusive sondado alguns dos patrocinadores da transmissão para uma renovação do acordo, com respostas positivas.

