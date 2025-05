O destino da Fórmula 1 no Brasil ainda não está definido, isso porque o contrato com a Band termina no fim de 2025 e a TV Globo parece estar de volta à disputa pela transmissão da categoria. Agora, segundo o colunista Flávio Ricco, a não renovação com a emissora paulista deve perder os direitos de transmissão.

A informação divulgada diz que não há nada firmado e nenhum acordo foi fechado, mas a Globo estaria apenas esperando a assinatura oficial do acordo para fazer o anúncio. Importante lembrar que, em 2024, o retorno da F1 à emissora carioca já era praticamente certo, mas uma reviravolta no fim da temporada permitiu a permanência na Band.

Caso a categoria seja levada de fato de volta para a Globo, nem todas as corridas devem ser transmitidas no canal aberto. Algumas etapas serão passadas apenas no SportTV.

O contrato com a Band tem validade até o fim de 2025 e sabe-se que conversas com a Globo estão bastante avançadas, dando força aos rumores da saída.

Recentemente, Reginaldo Leme conversou com o Motorsport.com e comentou a incerteza da permanência da categoria na emissora paulista.

"Eu não quero sair da lá nunca. A Fórmula 1 vai sair, mas eu não", explicou sobre a situação, deixando claro que outras categorias devem seguir na Band.

