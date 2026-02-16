A Fórmula 1 concluiu novos termos com os organizadores do GP de Barcelona-Catalunha, mantendo a corrida em Montmeló no calendário por três dos próximos seis anos.

Barcelona entrou no último ano de seu contrato atual e tem enfrentado forte pressão para investir em suas instalações ultrapassadas e garantir seu lugar no calendário. Enquanto isso, o circuito de Montmeló já havia perdido o título de GP da Espanha para uma nova corrida em Madri, que estreará em setembro deste ano no circuito Madring, ainda em construção.

Embora a competição pelas vagas restantes na Europa tenha sido acirrada, tanto a cidade de Barcelona quanto o governo catalão têm demonstrado interesse em investir para manter o evento no calendário. Um acordo foi agora alcançado para que o GP da Bélgica faça parte da rotação europeia da F1, alternando com Spa-Francorchamps nos próximos seis anos.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Erik Junius

Spa receberá a F1 em 2027, 2029 e 2031, enquanto Barcelona ocupará a mesma vaga em 2028, 2030 e 2032. O acordo parece praticamente encerrar as esperanças de Spa de negociar um contrato em tempo integral por enquanto, já que os promotores belgas tentaram transformar seu papel alternado em uma corrida anual.

Anteriormente, havia sido anunciado que o GP da Holanda em Zandvoort realizaria seu último evento em 2026, com o GP de Portugal em Portimão retornando para ocupar sua vaga em 2027 e 2028.

A divisão da mesma vaga entre Barcelona e Spa ainda deixa uma lacuna a ser preenchida no calendário de 24 corridas para 2027, com o retorno do GP da Turquia em Istambul sendo considerado uma das opções favoritas.

"Esta renovação é o resultado de uma relação sólida e de uma colaboração estreita, representando um passo muito importante para consolidar ainda mais a Catalunha como um marco fundamental no calendário internacional", disse Pol Gibert, CEO da Circuits de Catalunya SL. "A Fórmula 1 gera um impacto econômico de mais de 300 milhões de euros por edição, mas, acima de tudo, é um evento estratégico que ajuda a projetar a Catalunha mundialmente como um país capaz de sediar competições esportivas de alto nível".

O CEO e presidente da F1, Stefano Domenicali, acrescentou: "Barcelona é uma cidade incrível, e os fãs de Fórmula 1 sempre nos recebem com muita paixão, por isso estou encantado que continuaremos a correr no Circuito de Barcelona-Catalunya pelos próximos anos. A equipe investiu muito no circuito e organizou festivais fantásticos para os fãs nos últimos anos, então estamos ansiosos para ver como eles continuarão a desenvolver a experiência, tanto para os presentes na corrida quanto para a cidade como um todo".

