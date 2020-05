Rubens Barrichello é o piloto com mais GPs disputados na Fórmula 1. Sendo assim, histórias não faltam. Em live realizada no Instagram do Motorsport.com com Felipe Motta, Rubinho relembrou diversos episódios curiosos. Falou sobre brigas nos bastidores, quais são os pilotos mais legais, quem são os mais 'malas' e descreveu detalhes da criação dos filhos, em casa e nas pistas. Aprecie a conversa 'sem moderação' no vídeo abaixo:

Briga entre Senna e Irvine

"Ele [Senna] entrou para falar com o Irvine e falar: 'Meu, você está louco, cara, você não sabe o que é bandeira azul?'. E o Irvine daquele jeito assim: 'E daí?'. Aí comecei a ver o Ayrton ficando nervoso...", lembrou Rubinho.

"Essa história é conhecida, mas talvez não com o bastidor que eu estou dando. Ele [Ayrton] veio como se fosse dar com a direita, abriu a mão e "pimba", deu no Irvine! O Irvine caiu onde eu estava, lá para trás".

"E o Irvine era tão doido... Ele adorava [o Senna], até tinha um capacete meio laranja, mas com as faixas parecidas com as do Ayrton Senna, então era um cara que o adorava... Aí os caras falaram para ele: 'Velho, você acabou de tomar um tapa do mito, da lenda!'.

Treta de Rubinho com Jaime Alguersuari

"Falei para ele assim: 'Você não me viu?'. E ele falou assim: 'Não, não te vi'. E eu: 'Agora vai ver'. E bati o capacete dele... Botei a minha mão para dentro [do capacete] e bati", confessou Barrichello de forma bem-humorada.

"E aí chegou um mecânico dele, um baixinho, falando 'para, para, para'. Eu falei: 'Cara, chama um maior, porque você não vai dar'. Eu estava tão fora que foi a única vez. E esse mecânico dá risada comigo até hoje".

"Porque eu juro, foi tão natural que eu disse assim: 'Chama um maior que você não vai dar'. E aí continuei [a bater o capacete de Alguersuari] e soltei. Soltei o negócio e saí, virei as costas e fui embora".

Outras histórias

Além de falar de tensões da categoria máxima do automobilismo mundial, Barrichello também abordou histórias envolvendo sua própria família, como o nervosismo ao ver os filhos disputarem provas.

O piloto também relembrou passagens com o alemão Michael Schumacher, heptacampeão da F1 e seu companheiro de Scuderia Ferrari entre as temporadas 2000 e 2005 na elite do esporte a motor mundial.

GALERIA: Relembre os carros e a carreira de Rubens Barrichello no automobilismo

Galeria Lista 1993: Jordan, 18º no campeonato (2 pts). Barrichello esteve na F1 entre 1993 e 2011, com 326 participações e 322 largadas. É o recordista absoluto na história da categoria. 1 / 29 Foto de: Tom Haapanen 1994: Jordan, 6º no campeonato (19 pts). Com passagens por Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn e Williams, Barrichello conquistou 11 vitórias na carreira - é o 27º na história, empatado com Felipe Massa e Jacques Villeneuve. 2 / 29 Foto de: LAT Images 1995: Jordan, 11º no campeonato (11 pts). 3 / 29 Foto de: LAT Images 1996: Jordan, 8º no campeonato (14 pts) 4 / 29 Foto de: LAT Images 1997: Stewart, 13º no campeonato (6 pts) 5 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images 1998: Stewart, 12º no campeonato (4 pts) 6 / 29 Foto de: LAT Images 1999: Stewart, 7º no campeonato (21 pts) 7 / 29 Foto de: LAT Images 2000: Ferrari, 4º no campeonato (62 pts). A primeira vitória na F1 veio na Alemanha, em 2000. Largando de 18º, Barrichello conseguiu a terceira maior recuperação da história da categoria, ficando atrás apenas de John Watson (22º - EUA, 1983) e Bill Vukovich (19º - Indy 500, 1954). 8 / 29 Foto de: LAT Images 2001: Ferrari, 3º no campeonato (56 pts) 9 / 29 Foto de: Ferrari Media Center 2002: Ferrari, vice-campeão (77 pts) 10 / 29 Foto de: LAT Images 2003: Ferrari, 4º no campeonato (65 pts) 11 / 29 Foto de: Ferrari Media Center 2004: Ferrari, vice-campeão (114 pts) 12 / 29 Foto de: Bridgestone Corporation 2005: Ferrari, 8º no campeonato (38 pts). O brasileiro foi 68 vezes ao pódio. 13 / 29 Foto de: XPB Images 2006: Honda, 7º no campeonato (30 pts) 14 / 29 Foto de: XPB Images 2007: Honda, 20º no campeonato (0 pts) 15 / 29 Foto de: XPB Images 2008: Honda, 14º no campeonato (11 pts) 16 / 29 Foto de: XPB Images 2009: Brawn, 3º no campeonato (77 pts). Foram 21 poles na F1. 17 / 29 Foto de: XPB Images A última vitória de Barrichello na F1 foi no GP da Itália de 2009. 18 / 29 Foto de: XPB Images Desde então, o Brasil não esteve mais no topo do pódio. 19 / 29 Foto de: XPB Images 2010: Williams, 10º no campeonato (47 pts) 20 / 29 Foto de: XPB Images 2011: Williams, 17º no campeonato (4 pts) 21 / 29 Foto de: XPB Images 2012 (Indy): KV, 12º no campeonato (289 pts) 22 / 29 Foto de: Eric Gilbert 2013 (Stock Car): Full Time, 8º no campeonato (120 pts) 23 / 29 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 (Stock Car): Full Time, campeão (234 pts) 24 / 29 2015 (Stock Car): Full Time, 4º no campeonato (188 pts) 25 / 29 2016 (Stock Car): Full Time, vice-campeão (295 pts) 26 / 29 2017 (Stock Car): Full Time, 5º no campeonato (251 pts) 27 / 29 2018 (Stock Car): Full Time, 4º no campeonato (242 pts) 28 / 29 2019 (Stock Car): Full Time, 5º no campeonato (310 pts) 29 / 29 Foto de: Duda Bairros

