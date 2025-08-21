Todas as categorias

Edição

Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

Barrichello comenta chances de Câmara na F1 e futuro de Bortoleto

Brasileiros são as grandes promessas do país para o automobilismo

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Rafa Câmara

A entrada de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 com a Sauber levou a bandeira do Brasil de volta ao grid depois de sete anos, desde a saída de Felipe Massa. Rafael Câmara é um dos nomes mais promissores da base e também tem chamado a atenção para um futuro na categoria rainha.

Leia também:

Bortoleto começou a temporada se frustrando depois de bater na corrida da Austrália, enquanto seu companheiro de equipe Nico Hulkenberg marcava os primeiros pontos da Sauber.

Desde então, o brasileiro se 'acostumou' com o pelotão de trás, lutando por posições contra as Alpines, Aston Martins e ocasionalmente a Red Bull de Yuki Tsunoda e Racing Bulls de Liam Lawson.

No GP da Espanha, a Sauber trouxe uma atualização importante para ambos os carros, que mudou completamente o rumo dos carros e permitiu que Hulkenberg e Bortoleto começassem a encontrar um ritmo maior, inclusive, o alemão conquistou o pódio do GP da Grã-Bretanha com Lando Norris e Oscar Piastri, sob chuva.

Os primeiros pontos de Bortoleto foram marcados no GP da Áustria, quando ele terminou em oitavo. Para Rubens Barrichello, os resultados positivos do brasileiro mostram que ele está indo no caminho certo.

"Ele está indo muito bem, está aproveitando as oportunidades e o tempo, e é bom ver, é muito bom ver", começou ao Pit Lane Chronicle.

Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

"Você pode ver o Gabriel se saindo muito bem na F1 e nós [Brasil] temos muitos bons pilotos. É sempre uma questão de dinheiro. O Brasil, financeiramente, não é tão forte quanto imaginamos. Então, isso é um problema. Mas se você for a uma pista de kart, há muitos karts circulando. Então, os jovens estão aprendendo, a vontade deles de chegar ao topo ainda é grande. É só uma questão de tempo para termos mais pilotos brasileiros de F1 lá".

Na sequência, Barrichello comentou sobre Rafa Câmara, que venceu a Fórmula 3 com uma corrida de antecedência e tem um futuro promissor.

"O Rafa também é muito, muito bom, e espero que ele chegue à F1 em breve também. Torço muito por ele, e ele é um bom piloto, com certeza".

Na próxima temporada, Câmara estará no grid da Fórmula 2 e planeja seguir um caminho parecido com o de Bortoleto -- conquistar os títulos nas categorias de base no ano de estreia.

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

Livia Veiga Fórmula 1
Artigo anterior

© 2025 Motorsport Network

