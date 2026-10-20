Barrichello fará 'despedida' da F1 no GP de São Paulo pilotando Williams de 2011; entenda
Brasileiro pilotará o Williams FW33 antes da corrida de Interlagos
Rubens Barrichello, Williams FW33 Cosworth
Foto de: Rainer W. Schlegelmilch
Rubens Barrichello deixou a Fórmula 1 em 2011, participando de sua última corrida em Interlagos correndo com o FW33 da Williams. No GP de São Paulo de 2026, 'Rubinho' reencontrará o seu monoposto de despedida antes da corrida principal.
Em um evento da Postos ALE na terça-feira (20), Barrichello revelou emocionado a novidade que será realizada no domingo da etapa brasileira da F1, antes da ação de pista do Campeonato Mundial.
O FW33 que ele correrá será o mesmo que ele pilotou na despedida em Interlagos, equipado com o motor Cosworth CA2010 2.4 V8.
Carreira de Barrichello na F1
O brasileiro estreou no Campeonato Mundial em 1993, pela Jordan, e participou de 323 GPs antes de se aposentar em 2011, completando 19 anos de carreira na F1.
Depois de quatro anos na Jordan, passou pela Stewart e chegou à Ferrari em 2000, permanecendo na Scuderia até 2005, conquistando cinco títulos de construtores com a equipe italiana.
Em 2006, transferiu-se para a Honda, estrutura que mais tarde se transformaria na vitoriosa BrawnGP, campeã de 2009. Suas últimas duas temporadas na categoria foram disputadas pela Williams, encerrando o ciclo em Interlagos ao fim de 2011.
No entanto, a aposentadoria da F1 em 2011 não foi planejada, já que Rubens pretendia continuar na categoria, mas não conseguiu uma vaga no grid de 2012. Com isso, a apresentação em Interlagos é uma 'despedida' do Campeonato Mundial.
Barrichello foi duas vezes vice-campeão da F1, em 2002 e 2004, além de conquistar 11 vitórias, 14 poles positions e 68 pódios na categoria máxima do automobilismo.
Rubinho é, atualmente, o último piloto brasileiro a vencer uma corrida de F1, subindo ao topo do pódio no GP da Itália de 2009.
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