Enquanto as competições permanecem paralisadas por causa da crise do coronavírus, tanto na Stock Car, quanto na Fórmula E, o atual líder do campeonato de carros elétricos, Antônio Félix da Costa recebeu em seu Instagram Rubens Barrichello nesta quarta-feira (20).

Entre vários assuntos abordados, o piloto português perguntou a Rubinho qual momento em que ficou mais envergonhado. Barrichello falou sobre episódio após corrida em Nurburgring, no GP da Europa de 2002.

“Em 2002, depois de vencer na Alemanha, eu fui convidado para uma festa da McLaren", disse Rubinho. "A gente tomou algumas doses de cerveja para poder encarar e o efeito foi imediato. Estava com uma banda no palco, tocando guitarra, mas eu estava tão fora, que eu estava com ela virada para dentro.”

Após rir da situação de Rubinho, o piloto português também revelou que quando chegou à BMW em seu período de DTM, que para sacanear alguns companheiros, tossiu em capacetes de grandes lendas da marca na categoria alemã, além de Gerhard Berger, hoje CEO da categoria.

