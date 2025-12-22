Binotto 'abre o jogo' sobre posição da Audi em ranking de motores da F1 2026

Chefe-técnico da Audi na primeira temporada da montadora alemã na Fórmula 1, o engenheiro italiano Mattia Binotto falou sobre como a fabricante chega para a disputa do campeonato de 2025 da categoria.

“Como projeto, estamos seguindo pelo caminho certo, na direção certa, e ganhando credibilidade. Estamos construindo credibilidade. Consigo ver a dinâmica, o quanto essa dinâmica mudou”, afirmou Binotto à Reuters.

“Para os funcionários, está bastante claro. Estamos expandindo, estamos investindo no longo prazo. Esses fatos estão trazendo muita credibilidade ao projeto aos olhos dos funcionários”, seguiu o ex-chefão da Ferrari.

“Não há dúvida de que a Audi está totalmente comprometida. Os investimentos que estamos fazendo atualmente com a Audi são todos projetos de longo prazo, porque são investimentos cujo retorno veremos, em termos de desempenho, talvez em três ou quatro anos”, continuou ele.

“Precisamos de paciência, ainda estamos nessa fase de construção. Não espero ter o melhor motor no próximo ano de forma alguma, mas isso não importa, porque sabemos que definimos nossos objetivos para 2030. Não pretendemos ser uma surpresa no próximo ano”, completou Mattia.

