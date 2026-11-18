Entre Rubinho, Luciano Burti, Felipe Massa e Gabriel Bortoleto, Mattia Binotto aprendeu uma lição na Fórmula 1: não existe 'padrão' para o piloto brasileiro. O que existe, segundo o chefe da Audi, é uma marca em comum que todos carregam: a emoção.

“Trabalhei com vários pilotos brasileiros, Rubinho Barrichello, Luciano Burti, Felipe Massa e hoje o Gabriel, e todos são diferentes entre si. Não existe um ‘padrão’ para o piloto brasileiro, as diferenças entre eles podem ser tão grandes quanto as que existem entre o Brasil e a Europa”, afirmou o italiano em entrevista exclusiva ao podcast Na ponta dos dedos, do Sportv, durante o fim de semana do GP de São Paulo.

Apesar das diferenças, Binotto vê um traço comum: a emoção faz parte da natureza dos brasileiros e vai além da velocidade na pista. “Não se trata apenas de pilotar rápido, eles são pessoas emotivas, o que, muitas vezes, é uma vantagem, mas também algo que precisa ser controlado e bem administrado.”

O dirigente ressaltou que esse lado exige equilíbrio. “É importante trazer emoção, pois ela representa força, impulso e energia, contudo, precisa ser controlada.”

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Mattia Binotto, Audi F1 Team Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Da Ferrari à Audi

A relação de Binotto com pilotos brasileiros vem de longe. Na Ferrari, onde passou mais de duas décadas e chegou a chefe de equipe, o italiano trabalhou com Barrichello, Burti e Massa. Agora, à frente do projeto da Audi na Fórmula 1, reencontrou a nacionalidade na figura de Bortoleto, que chegou à categoria em 2025 depois de conquistar os títulos da Fórmula 3 e da Fórmula 2.

A escolha pelo brasileiro passou menos pelos números e mais pelo perfil. O primeiro contato aconteceu em Hinwil, sede da equipe, e o foco foi diferente do que o piloto esperava. “Lembro-me de que nos encontramos pela primeira vez em Hinwil e passamos algumas horas conversando. Acho que ele esperava que eu lhe fizesse perguntas sobre pilotagem, talento ou habilidade ao volante."

"Em vez disso, a conversa girou em torno dele mesmo: sua personalidade, sua postura, seu comportamento e suas experiências passadas”, contou Binotto.

O italiano admite que Bortoleto se surpreendeu com a abordagem, mas diz que ela era essencial. “Creio que ele tenha ficado bastante surpreso com as perguntas que fiz. Para mim, no entanto, era fundamental conhecê-lo primeiro como pessoa, afinal, para ser um campeão, não basta ser rápido na pista, é preciso ter a atitude e o comportamento certos.”

Ao priorizar a conversa sobre personalidade e comportamento, Binotto deixou claro que enxerga o piloto como um conjunto, velocidade é ponto de partida, mas não sustenta sozinha uma carreira de resultados na F1.

A impressão deixada pelo brasileiro foi positiva, e o dirigente não poupou elogios. “O que me surpreendeu foi notar que ele é uma pessoa muito humilde, madura, inteligente e perspicaz. Ele tem todos os ingredientes necessários para se tornar um grande campeão.”

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Evolução, mas ainda guiado pela emoção

Em café da manhã com jornalistas, do qual o Motorsport.com Brasil participou em Interlagos, Mattia avaliou a evolução de Gabriel de um ano para cá. Segundo o chefe da Audi, o brasileiro aprendeu muito, amadureceu bastante e passou a lidar melhor com as frustrações. Ainda assim, admitiu que o piloto continua se deixando levar muito pelas emoções.

Para ilustrar, Binotto citou um episódio recente: após a classificação no Brasil, Bortoleto pediu para ir embora sem conversar muito. Mais tarde, o dirigente ligou para o piloto e pediu que ele pensasse que não havia nada a fazer sobre o resultado do sábado e que o foco deveria estar na corrida.

O conselho foi resumido em uma frase: “Não há nada que você possa fazer sobre ontem, mas você pode mudar o amanhã”.

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