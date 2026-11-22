Bortoleto 12º, Câmara 16º: Veja resultado final do GP de Las Vegas de F1
Verstappen liderou de forma brilhante e garantiu a vitória na 'Cidade dos Cassinos'
Max Verstappen fez um brilhante uso do motor elétrico e venceu o GP de Las Vegas de Fórmula 1. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, completaram o pódio da etapa americana.
Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, conseguiu ultrapassar Oliver Bearman nas últimas curvas e terminou em 12º, enquanto Rafa Câmara, compatriota da Haas, chegou em 16º.
Resultado final do GP de Las Vegas de F1
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|3
|50
|
-
|1
|25
|Red Bull
|Red Bull
|2
|1
|50
|
+0.639
0.639
|0.639
|1
|18
|McLaren
|Mercedes
|3
|81
|50
|
+1.529
1.529
|0.890
|1
|15
|McLaren
|Mercedes
|4
|12
|50
|
+2.574
2.574
|1.045
|1
|12
|Mercedes
|Mercedes
|5
|10
|50
|
+2.927
2.927
|0.353
|1
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|43
|50
|
+7.955
7.955
|5.028
|1
|8
|Alpine
|Mercedes
|7
|44
|50
|
+12.795
12.795
|4.840
|1
|6
|Ferrari
|Ferrari
|8
|55
|50
|
+12.938
12.938
|0.143
|1
|4
|Williams
|Mercedes
|9
|63
|50
|
+13.192
13.192
|0.254
|1
|2
|Mercedes
|Mercedes
|10
|16
|50
|
+17.554
17.554
|4.362
|1
|1
|Ferrari
|Ferrari
|11
|27
|50
|
+22.720
22.720
|5.166
|1
|Audi
|Audi
|12
|5
|50
|
+28.602
28.602
|5.882
|1
|Audi
|Audi
|13
|87
|50
|
+28.843
28.843
|0.241
|1
|Haas
|Ferrari
|14
|6
|50
|
+36.488
36.488
|7.645
|2
|Red Bull
|Red Bull
|15
|30
|50
|
+36.588
36.588
|0.100
|1
|RB
|Red Bull
|16
|51
|50
|
+47.814
47.814
|11.226
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|18
|50
|
+1'08.353
1'08.353
|20.539
|1
|Aston Martin
|Honda
|18
|77
|50
|
+1'11.673
1'11.673
|3.320
|2
|Cadillac
|Ferrari
|19
|14
|49
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|41
|19
|
31 laps
|1
|
|Abandono
|RB
|Red Bull
|dnf
|11
|17
|
33 laps
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|23
|0
|
50 laps
|Abandono
|Williams
|Mercedes
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