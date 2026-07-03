Segurando o carro da Ferrari até o limite, Lewis Hamilton 'voou' e conquistou a pole position para a corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, irá largar na 12ª posição na prova de sábado (04) em Silverstone.

Kimi Antonelli, da Mercedes, completa a primeira fila ao lado do heptacampeão, enquanto Max Verstappen e Charles Leclerc fazem a segunda para a sprint britânica.

Grid de largada da corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de F1

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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