Bortoleto 12º, Hamilton pole: Veja grid de largada da sprint do GP da Grã-Bretanha de F1
Heptacampeão segurou o carro no limite e irá largar na ponta na corrida de sábado em Silverstone
Segurando o carro da Ferrari até o limite, Lewis Hamilton 'voou' e conquistou a pole position para a corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, irá largar na 12ª posição na prova de sábado (04) em Silverstone.
Kimi Antonelli, da Mercedes, completa a primeira fila ao lado do heptacampeão, enquanto Max Verstappen e Charles Leclerc fazem a segunda para a sprint britânica.
Grid de largada da corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de F1
GRID DA SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
1'28.376
|239.970
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.011
1'28.387
|239.940
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.321
1'28.697
|239.101
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.327
1'28.703
|239.085
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.357
1'28.733
|239.004
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.364
1'28.740
|238.985
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.396
1'28.772
|238.899
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.459
1'28.835
|238.730
|9
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+0.551
1'28.927
|238.483
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+0.991
1'29.367
|237.309
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.106
1'29.482
|237.004
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.303
1'29.679
|236.483
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.331
1'29.707
|236.409
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+1.607
1'29.983
|235.684
|15
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+1.821
1'30.197
|235.125
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.274
1'30.650
|233.950
|17
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+2.707
1'31.083
|232.838
|18
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+3.338
1'31.714
|231.236
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.400
1'31.776
|231.080
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.644
1'32.020
|230.467
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+4.534
1'32.910
|228.259
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+4.612
1'32.988
|228.068
|Ver resultados completos
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Chefe de Moreira elogia desempenho do brasileiro e defende promoção à equipe de fábrica
F1: Por que McLaren não usará bateria atualizada em Silverstone?
F1 - Hamilton: "Realmente não esperava" conquistar pole da sprint de Silverstone
Bortoleto 12º, Hamilton pole: Veja grid de largada da sprint do GP da Grã-Bretanha de F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários