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Bortoleto 14º, Verstappen na ponta: Veja grid de largada da sprint do GP de Singapura de F1

George Russell completa a primeira fila ao lado do holandês da Red Bull

Redação Motorsport.com
Editado:

Max Verstappen, da Red Bull, fez uma volta final surpreendente e garantiu a pole position para a corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, irá largar da 14ª colocação na prova de sábado de Marina Bay.

O editor recomenda:

George Russell, da Mercedes, completa a primeira fila no grid de largada da sprint em Singapura, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, e Oscar Piastri, da McLaren, fazem a segunda fila da prova de sábado na cidade-estado asiática.

GRID DA SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

1'31.156

   195.094
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.120

1'31.276

   194.837
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.243

1'31.399

   194.575
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.298

1'31.454

   194.458
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.431

1'31.587

   194.176
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.546

1'31.702

   193.932
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.693

1'31.849

   193.622
8 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+1.185

1'32.341

   192.590
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+1.791

1'32.947

   191.334
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.999

1'33.155

   190.907
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.093

1'33.249

   190.715
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+2.264

1'33.420

   190.366
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+2.267

1'33.423

   190.359
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.310

1'33.466

   190.272
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+2.578

1'33.734

   189.728
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+3.212

1'34.368

   188.453
17 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+3.980

1'35.136

   186.932
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.506

1'35.662

   185.904
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+4.974

1'36.130

   184.999
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+5.604

1'36.760

   183.794
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+5.712

1'36.868

   183.590
22 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+6.220

1'37.376

   182.632
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Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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