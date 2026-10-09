Bortoleto 14º, Verstappen na ponta: Veja grid de largada da sprint do GP de Singapura de F1
George Russell completa a primeira fila ao lado do holandês da Red Bull
Max Verstappen, da Red Bull, fez uma volta final surpreendente e garantiu a pole position para a corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, irá largar da 14ª colocação na prova de sábado de Marina Bay.
George Russell, da Mercedes, completa a primeira fila no grid de largada da sprint em Singapura, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, e Oscar Piastri, da McLaren, fazem a segunda fila da prova de sábado na cidade-estado asiática.
GRID DA SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
1'31.156
|195.094
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.120
1'31.276
|194.837
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.243
1'31.399
|194.575
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.298
1'31.454
|194.458
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.431
1'31.587
|194.176
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.546
1'31.702
|193.932
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.693
1'31.849
|193.622
|8
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.185
1'32.341
|192.590
|9
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+1.791
1'32.947
|191.334
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.999
1'33.155
|190.907
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+2.093
1'33.249
|190.715
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+2.264
1'33.420
|190.366
|13
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+2.267
1'33.423
|190.359
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+2.310
1'33.466
|190.272
|15
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+2.578
1'33.734
|189.728
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+3.212
1'34.368
|188.453
|17
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+3.980
1'35.136
|186.932
|18
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+4.506
1'35.662
|185.904
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+4.974
1'36.130
|184.999
|20
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+5.604
1'36.760
|183.794
|21
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+5.712
1'36.868
|183.590
|22
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+6.220
1'37.376
|182.632
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Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
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