A Fórmula 1 está passando por um evento único: ver um piloto, Fernando Alonso, competir contra seu pupilo, Gabriel Bortoleto. O brasileiro é agenciado pela A14 Management e, embora já tenha falado sobre o relacionamento entre eles em várias ocasiões, no podcast Beyond the Grid, da própria F1, ele foi além e apontou o bicampeão como um dos responsáveis por estar na categoria máxima do automobilismo.

Quando lhe pediram para descrever seu relacionamento com o piloto da Aston Martin, se ele o considera chefe, gerente, rival ou amigo, 'Gabi' explicou: "Eu diria gerente e amigo, não chefe, porque fazemos as coisas juntos, decidimos as coisas juntos. E meu chefe é Mattia [Binotto, COO da Sauber] e Jonathan [Wheatley, chefe de equipe] e os caras da Audi, mas são coisas diferentes".

"Mas Fernando tem muita experiência, muito conhecimento sobre esse mundo.... E ele me ajuda em muitas coisas em minha carreira e também fora dela. E nós temos uma equipe muito forte. É ele, Fernando, Alberto e Albert, que são os três proprietários da A14. E juntos eles compartilham todas as responsabilidades em termos de contratos, em termos de logística".

Bortoleto que admitiu que, sem Alonso, provavelmente não estaria na F1: "Acho que, obviamente, o Fernando não é apenas o cara que, ok, está incentivando o Gabriel a chegar à Fórmula 1, mas ele me ajudou a conseguir meu contrato na F3 com uma equipe muito boa. Ele me ensinou muito naquela temporada, no meu ano de estreia. Ele também me ensinou muito no meu ano de estreia na F2".

"Sim, quero dizer, não tenho tanta certeza se eu estaria aqui. Não tenho tanta certeza se eu teria vencido a F2 e a F3 se ele não estivesse gerenciando minha carreira e garantindo meu assento na F1".

"A McLaren apresentou a proposta. Não fomos nós que procuramos a McLaren. Foi a McLaren que veio fazer uma oferta para nós. Mas aí foi ele quem conversou com o Zak [Brown, CEO da McLaren] muitas vezes, negociando, falando e pressionando por algumas coisas. Ele esteve muito envolvido nisso".

Gabriel continuou: "Fernando obviamente me ajuda na parte de pilotagem e me ajudou a entrar na Fórmula 1, pressionando muito com a Sauber. Temos um relacionamento muito respeitoso, às vezes ele me dá uma carona de avião com ele. E eu lhe dou algumas caronas de volta para casa, em Mônaco, quando aterrissamos".

Devido ao desempenho de suas equipes, Alonso e Bortoleto têm se encontrado com frequência na pista, onde o mais jovem admitiu ter aprendido com o que o mais velho faz. E depois de dizer que é divertido, ele esclareceu: "Sim, é divertido, mas também é difícil. Você sabe, é muito louco".

Sobre os truques que Alonso conseguiu lhe ensinar, Bortoleto explica que, durante as corridas, ele o vê fazer muitos deles, mas sem entender todos: "Sim, ele faz muitos. Eu tento aprender. Mas não sei exatamente por que ele faz isso às vezes".

E você pergunta a ele? E, é claro, um mágico nem sempre revela seus truques. "Sim, mas às vezes ele não é muito aberto sobre isso", declara Bortoleto. "Não, quero dizer, ele é muito aberto com muitas coisas. Mas algumas delas, talvez quando ele se aposentar, ele me conte. Não sei, mas acho que ele faz isso, ele me explica e me ensina muitas coisas".

"Mesmo depois do GP da Hungria, ele fez uma corrida magistral em que eu terminei atrás dele, em sexto, e ele terminou em quinto. Foi incrível correr e ver tudo o que ele estava fazendo, como ele estava economizando os pneus no início da corrida e acelerando mais no meio e coisas assim. E eu estava perguntando a ele: 'Por que você fez isso?', 'Qual é o motivo exatamente?' Porque pensei em três motivos diferentes. 'Qual delas é a verdadeira?' e coisas do gênero".

