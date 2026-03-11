Bortoleto: Audi terá um dos melhores motores da F1 no futuro

Gabriel Bortoleto tem “total confiança” de que a Audi será capaz de superar seu atual déficit de potência e se tornar um dos principais fabricantes de motores da Fórmula 1 no futuro.

A marca alemã fez sua estreia na F1 no GP da Austrália no último fim de semana após assumir a antiga operação da Sauber, com Bortoleto levando o R26 para um sólido nono lugar.

Embora o resultado em si tenha sido encorajador, o Circuito de Albert Park expôs certas fraquezas na unidade de potência, que a Audi projetou internamente em sua instalação amplamente renovada em Neuburg, na Alemanha.

Além disso, Nico Hulkenberg não conseguiu largar a corrida devido a problemas técnicos, enquanto Bortoleto também ficou parado na garagem no Q3 por questões mecânicas que fizeram o brasileiro ficar parado na entrada do pitlane.

A estreia seguiu alguns problemas iniciais para a marca durante o shakedown em Barcelona, que foram em grande parte resolvidos antes das duas semanas de testes no Bahrein.

Bortoleto revelou que a Audi está ciente das deficiências de sua unidade de potência para 2026, mas acredita que a equipe eventualmente conseguirá alcançar os rivais que utilizam motores híbridos desde 2014, quando os aspirados à combustão foram substituídos pelos V6 turboelétricos.

“Não tenho dúvida,” disse ele quando perguntado se a Audi pode melhorar seu motor. “Não posso dizer quando vamos chegar lá, mas posso garantir que vamos chegar. Se será este ano, se será no próximo, não sei, mas tenho total confiança de que seremos um dos principais fabricantes de motores no futuro".

“Entendemos os motivos pelos quais estamos atrás [em potência], e é só uma questão de trabalhar e aprender. Existem equipes que fazem isso há 15 anos, e nós estamos no primeiro ano construindo um motor, então não é fácil".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

O chefe de equipe da Audi, Jonathan Wheatley, atuou anteriormente como diretor esportivo na Red Bull, equipada nos últimos anos com um motor Honda, fabricante a qual fez avanços significativos após um começo difícil para se tornar o fornecedor de unidade de potência referência da F1 na década de 2020.

Wheatley ressaltou que os motores híbridos atuais ainda estão em sua infância e continuarão a evoluir nos próximos anos.

Questionado sobre quando a Audi poderá entregar atualizações no motor, ele disse: “Se você olhar para todas as equipes, estamos nos estágios iniciais deste conjunto de regulamentos técnicos, que é a maior mudança nos regulamentos técnicos no meu tempo neste esporte — talvez de todos os tempos".

“A sofisticação dos carros na corrida 1 [de 2026] será muito diferente da corrida 1 em 2030, ou 2027, 2028, 2029. À medida que os carros ficam mais sofisticados, os motores se tornam mais eficientes e as corridas mais disputadas".

“Acho que estamos apenas no começo desses regulamentos, e é uma questão de desenvolver nossos carros ao longo do tempo, incluindo a unidade de potência".

As regras para motores de 2026 foram criadas para dar aos fabricantes em dificuldades a chance de reduzir a diferença para os líderes. Sob o sistema de Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização (ADUO), o desempenho de cada motor é avaliado a cada seis corridas na temporada.

Fabricantes cujos motores de combustão interna estiverem entre 2% e 4% abaixo da potência de referência têm direito a uma atualização adicional do motor, enquanto aqueles com mais de 4% de desvantagem recebem duas atualizações extras.

A sexta etapa da temporada 2026 está atualmente programada para acontecer em Miami no dia 3 de maio, mas o calendário pode sofrer uma grande mudança caso as corridas do Bahrein e da Arábia Saudita em abril sejam canceladas devido ao conflito em curso no Oriente Médio.

Esse cenário poderia complicar os planos da Audi de introduzir atualizações sob o sistema atual.

“No momento, essas duas corridas irão acontecer, e esse é nosso foco,” disse ele. “Após cada bloco de seis corridas, o ADUO é revisado pela FIA. Ainda é um pouco cedo para dizer".

“É fascinante ver como os carros usam sua energia durante a volta, tentando ultrapassar. Gabi comentou após a corrida que foi exaustivo, não só fisicamente, mas mentalmente, por causa de como você usa a potência e como se recupera".

“Acho que ainda estamos um pouco longe de realmente entender se isso é algo de que poderemos tirar vantagem", concluiu Wheatley.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!