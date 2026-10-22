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Brasileiro da Audi lembra histórico de disputas em pista com o futuro piloto da Haas

Guilherme Longo Filip Cleeren
Editado:
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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto celebrou nesta quinta-feira pré-GP dos Estados Unidos a chegada de Rafa Câmara ao grid da Fórmula 1 em 2027, afirmando que ter os dois brasileiros no grid é a realização de um sonho para ambos.

Leia também:

Câmara foi anunciado na semana passada como piloto da Haas a partir de 2027 em um contrato plurianual. Com isso, o Brasil volta ter dois pilotos titulares no grid pela primeira vez em 11 anos, colocando lado a lado na pista dois nomes da mesma geração.

Nas coletivas pré-GP dos EUA em Austin, Bortoleto relembrou da relação de anos entre os dois, dividindo as pistas desde cedo e compartilhando os sonhos de chegarem à F1 um dia.

"Em primeiro lugar, estou feliz por ele, que ele esteja se juntando [ao grid]. Rafa e eu nos conhecemos há um bom tempo já. Estamos correndo juntos desde que tínhamos nove ou dez anos, e ele merece".

E o piloto da Audi mandou um recado a quem possa questionar a contratação do pernambucano, relembrando sua trajetória de sucesso nas categorias de base.

"Ele não veio do nada. Ele é campeão da F3, ele está lutando pelo título da F2 agora. Estou feliz por dividir o grid com ele especificamente, porque quando você corre com alguém desde cedo em sua carreira, é bom ver que ambos foram bem-sucedidos, atingindo o ápice do esporte, algo que ambos sonhamos e que falamos sobre isso no passado, quando éramos mais jovens, pensando sobre o quão legal seria isso".

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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