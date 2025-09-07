Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1

Dupla da McLaren completou o pódio de Monza, ampliando a vantagem na disputa de construtores

Redação Motorsport.com
Publicado:

Max Verstappen segurou a dupla da McLaren e garantiu a vitória no GP da Itália de Fórmula 1, levando mais 25 pontos para a soma da temporada 2025 até agora. Com isso, o holandês da Red Bull segue na terceiro colocação. Gabriel Bortoleto, depois de chegar em oitavo, somou mais quatro, garantindo a 16ª na tabela.

Na disputa pelo título, Oscar Piastri segue na liderança, mas agora com uma vantagem diminuída para 31 pontos em comparação com o rival e companheiro de equipe, Lando Norris, que agora está com 293.

Campeonato de pilotos da F1 2025

Pos Piloto Equipe Pontos
1 O. Piastri McLaren 324
2 L. Norris McLaren 293
3 M. Verstappen Red Bull Racing 230
4 G. Russell Mercedes 194
5 C. Leclerc Ferrari 163
6 L. Hamilton Ferrari 117
7 A. Albon Williams 70
8 A. Antonelli Mercedes 66
9 I. Hadjar Racing Bulls 38
10 N. Hulkenberg Sauber 37
11 L. Stroll Aston Martin 32
12 F. Alonso Aston Martin 30
13 E. Ocon Haas F1 Team 28
14 P. Gasly Alpine 20
15 L. Lawson Racing Bulls 20
16 G. Bortoleto Sauber 18
17 O. Bearman Haas F1 Team 16
18 C. Sainz Williams 16
19 Y. Tsunoda Red Bull Racing 12
20 F. Colapinto Alpine 0
21 J. Doohan Alpine 0

Já no campeonato de construtores de 2025, o duplo pódio da McLaren amplia ainda mais a vantagem da equipe britânica na liderança, com 617 pontos, 337 de vantagem em relação à Ferrari, atual segunda colocada na tabela.

Campeonato de construtores da F1 2025

POS TEAMS POINTS
1 McLaren 617
2 Ferrari 280
3 Mercedes 260
4 Red Bull Racing 239
5 Williams 86
6 Aston Martin Racing 62
7 Racing Bulls 61
8 Sauber 55
9 Haas F1 Team 44
10 Alpine 20

