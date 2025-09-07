Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1
Dupla da McLaren completou o pódio de Monza, ampliando a vantagem na disputa de construtores
Max Verstappen segurou a dupla da McLaren e garantiu a vitória no GP da Itália de Fórmula 1, levando mais 25 pontos para a soma da temporada 2025 até agora. Com isso, o holandês da Red Bull segue na terceiro colocação. Gabriel Bortoleto, depois de chegar em oitavo, somou mais quatro, garantindo a 16ª na tabela.
Na disputa pelo título, Oscar Piastri segue na liderança, mas agora com uma vantagem diminuída para 31 pontos em comparação com o rival e companheiro de equipe, Lando Norris, que agora está com 293.
Campeonato de pilotos da F1 2025
|Pos
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|1
|O. Piastri
|McLaren
|324
|2
|L. Norris
|McLaren
|293
|3
|M. Verstappen
|Red Bull Racing
|230
|4
|G. Russell
|Mercedes
|194
|5
|C. Leclerc
|Ferrari
|163
|6
|L. Hamilton
|Ferrari
|117
|7
|A. Albon
|Williams
|70
|8
|A. Antonelli
|Mercedes
|66
|9
|I. Hadjar
|Racing Bulls
|38
|10
|N. Hulkenberg
|Sauber
|37
|11
|L. Stroll
|Aston Martin
|32
|12
|F. Alonso
|Aston Martin
|30
|13
|E. Ocon
|Haas F1 Team
|28
|14
|P. Gasly
|Alpine
|20
|15
|L. Lawson
|Racing Bulls
|20
|16
|G. Bortoleto
|Sauber
|18
|17
|O. Bearman
|Haas F1 Team
|16
|18
|C. Sainz
|Williams
|16
|19
|Y. Tsunoda
|Red Bull Racing
|12
|20
|F. Colapinto
|Alpine
|0
|21
|J. Doohan
|Alpine
|0
Já no campeonato de construtores de 2025, o duplo pódio da McLaren amplia ainda mais a vantagem da equipe britânica na liderança, com 617 pontos, 337 de vantagem em relação à Ferrari, atual segunda colocada na tabela.
Campeonato de construtores da F1 2025
|POS
|TEAMS
|POINTS
|1
|McLaren
|617
|2
|Ferrari
|280
|3
|Mercedes
|260
|4
|Red Bull Racing
|239
|5
|Williams
|86
|6
|Aston Martin Racing
|62
|7
|Racing Bulls
|61
|8
|Sauber
|55
|9
|Haas F1 Team
|44
|10
|Alpine
|20
