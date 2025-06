Gabriel Bortoleto é o primeiro piloto brasileiro na Fórmula 1 desde 2017, quando Felipe Massa aposentou da categoria. Ao ser questionado sobre a ansiedade e a cobrança do público nacional por vitórias, Bortoleto reconheceu o 'peso', mas afirmou que segue fazendo o melhor possível na pista,

Em coletiva antes do GP da Áustria, Bortoleto respondeu perguntas sobre a pressão do público brasileiro, traçando paralelo com outro esporte: o futebol. "Acho que o último piloto do Brasil foi o Massa, certo? Há oito anos, mais ou menos. Obviamente, somos um país que ganhou muito no esporte naquela época".

"Há muitos fãs que não assistiram, na verdade, à vitória de pilotos brasileiros na F1, porque são fãs novos. Fãs de futebol que viram o Brasil vencer há 20 anos e sentem um pouco de falta da sensação de vencer em um esporte novamente".

"Obviamente, o Brasil não teve sucesso na Copa do Mundo de Futebol, digamos, e no automobilismo nos últimos anos, no sentido de ganhar um título. Mesmo indo bem, eles não ganham um título. Os torcedores brasileiros são pessoas muito emotivas".

O piloto paulista disse que entende tal ansiedade do público nacional por outro vencedor na F1, mas destacou a diferença da F1 para as categorias de formação: "O Brasil é assim, sabe? É isso que eu amo no meu país também".

"Acho que aqueles que entendem o esporte e entendem a diferença entre os carros, e esse é um esporte em que você pode realmente desenvolver um carro, não é todo mundo que tem exatamente o mesmo chassi, como nas categorias júnior, em que você pode simplesmente brincar com a configuração e deixar seu carro rápido".

No entanto, ele afirma que o fã da F1 é compreensivo com a sua situação na atual temporada: "Mas acho que os fãs que entendem do assunto compreendem a situação em que me encontro no momento e esperam que eu melhore a cada corrida e que eu melhore com o tempo e a experiência".

"Mas talvez algumas pessoas que não entendam de F1, e olhem para Senna em 1980 [década de 1980 e 1990], achem que você pode pegar qualquer carro e vencer uma corrida em Mônaco no molhado, e não é mais assim, sabe? Não é tão fácil assim".



"Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas está tudo bem. Quero dizer, não me importo com esses comentários, sabe? Está tudo bem para mim. Faço o melhor que posso na pista, e é isso que me importa", concluiu.

