Fórmula 1

Bortoleto "dá veredito" sobre mudança de Herta da Indy para a F2

"Ele conseguirá se adaptar e ir bem se ele for tão forte quanto eu imagino que ele seja na Indy", disse o brasileiro da Sauber

Redação Motorsport.com
Editado:
Colton Herta, Andretti Global

Foto de: Penske Entertainment

O brasileiro Gabriel Bortoleto comentou sobre a mudança chocante de Colton Herta da Indy para a Fórmula 2, visando conquistar os pontos na superlicença para correr pela Cadillac na Fórmula 1 em um futuro próximo, acreditando que o americano tem potencial para se dar bem nessa nova fase.

Leia também:

Durante as últimas provas da temporada 2025 da Indy, começaram a surgir os primeiros rumores de uma possível saída de Herta, fortalecidos pelas mudanças tardias no mercado de pilotos da Indy para 2026. Logo após a confirmação de Valtteri Bottas e Sergio Pérez como pilotos titulares da estreia da Cadillac na F1 em 2026, Herta foi anunciado como reserva da equipe.

Posteriormente, o chefe da Cadillac, Graeme Lowdon confirmou os planos de Herta para 2026, com a marca americana visando ter um piloto do país no grid a médio prazo.

Durante a passagem da F1 por Monza, Bortoleto, em entrevista ao GPblog, deu seu veredito sobre o futuro de Herta.

"Olha, vou ser bem honesto, não conheço ele tanto assim", disse. "Na verdade não conheço nada dele, então não vou dizer que quero pilotar contra ele porque não o conheço. Eu prefiro pilotar contra pessoas que conheço, que correm comigo desde os dias do kart. Com sorte, ele chegará na F2 e terá um gosto de como é essa nova geração".

"Acho que ele tem muita experiência da Indy, e acho que lá é uma categoria muito forte também, então ele conseguirá se adaptar e ir bem se ele for tão forte quanto eu imagino que ele seja na Indy".

Redação Motorsport.com
