O final do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 sob safety car foi um dos grandes pontos polêmicos da corrida em Silverstone, com indignação por parte do público e do paddock do Campeonato Mundial. Mesmo assim, Gabriel Bortoleto defendeu a decisão da categoria, afirmando que uma bandeira vermelha naquela situação não seria adequada.

Antes do GP da Bélgica, Bortoleto destacou que, se não havia motivo para ficar com o safety car na pista, ele deveria ter voltado para os boxes e liberado a corrida. No entanto, ele afirmou que as regras do 'carro madrinha' funcionam bem e confia que eventuais erros, como aconteceu no último final de semana, serão corrigidos pela FIA.

"Se não há risco à segurança, não há motivo para manter o safety car na pista. Para ser bem sincero, minha corrida não mudou em nada, com ou sem o safety car. Eu provavelmente terminaria naquela posição".

"Ouvi dizer que foi um erro, se não me engano, o que aconteceu na última volta. Então, tenho certeza de que a FIA não está satisfeita com essas coisas e vai querer fazer mudanças para melhorar a situação".

"Mas acho que as regras do safety car e do safety car virtual têm funcionado muito bem nos últimos anos. Portanto, não estou muito preocupado com a mudança das regras. Só estou ciente de que erros acontecem de vez em quando e, infelizmente, aconteceram no último fim de semana. E a vida segue. Tenho certeza de que vão tentar corrigir isso e pronto".

Sobre a regra da recuperação de voltas de retardatários durante o período de safety car, Bortoleto disse ser a favor, mas não durante as voltas finais da corrida, como aconteceu em Silverstone.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Acho que, se estivermos em uma situação em que ainda faltam muitas voltas para o final da corrida, isso é bom, porque coloca todo mundo de volta na disputa, e isso é legal. Mas acho que, quando se está no final da corrida como esta e se corre o risco de não ter tempo suficiente para reunir todos os carros, talvez não seja necessário".

"Mas, de novo, pela visibilidade que tenho dentro do carro, não consigo ter uma visão mais ampla como quando se assiste de fora. Então, se eles tomarem uma decisão, não cabe a mim julgá-los".

"Mas, com certeza, se essa for uma das razões pelas quais a corrida terminou sob o safety car, então isso poderia ter sido evitado".

Já sobre a proposta que, em casos como esse, a corrida deveria ser interrompida, Bortoleto foi contra, afirmando que bandeira vermelha é necessária apenas em acidentes graves.

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Vamos deixar essas coisas claras também. Acho importante que a bandeira vermelha seja acionada quando ocorre um grande acidente. Não precisamos nos concentrar apenas no entretenimento para terminar a corrida".

"Temos 70 voltas, 60 voltas de corrida. É entretenimento e voltas suficientes. Acho que, se acontecer um grande acidente no final da corrida, concordo plenamente que devemos ter uma bandeira vermelha, porque isso é uma questão de segurança".

"Mas se for um pequeno acidente, como o que aconteceu com o Max [Verstappen], em que ele nem sequer bateu, apenas atolou na brita, não vejo motivo para acionar a bandeira vermelha apenas para tentar fazer mais três voltas na corrida".

"Acho que devemos reservar a bandeira vermelha para acidentes graves, como uma falha na estrutura das barreiras ou algo do tipo. E as bandeiras amarelas são para incidentes como esses".

"Porque, assim que começamos a fazer esse tipo de coisa, as coisas se confundem e outros problemas acabam surgindo. Daí o porquê da bandeira vermelha ter sido acionada nessa situação... e aí você cria outros 10 problemas para tentar consertar algo que só acontece uma vez a cada 50 corridas".

Colaboração de Benjamin Vinel

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