A cada fim de semana, Gabriel Bortoleto ganha mais confiança do chefe de equipe da Sauber, Jonathan Wheatley, e não foi diferente no GP da Holanda de Fórmula 1: na classificação para a corrida de Zandvoort, o brasileiro avançou ao Q3, ficou em 13º no grid e terminou, mais uma vez, à frente de Nico Hulkenberg, o 17º. Para o ex-diretor esportivo da Red Bull, ele já é "o cara".

Em entrevista à Sky Sports F1, ele elogiou o piloto de 20 anos, ressaltando sua forte dedicação e talento natural. E a mesma admiração vale também para o veterano alemão, que conquistou o primeiro pódio de sua longa trajetória no GP da Grã-Bretanha, em julho, após 239 provas na carreira.

"Ele está recebendo orientações sobre com o que deve se preocupar e o que não deve", comentou Wheatley sobre o dia-a-dia de Bortoleto em seu primeiro ano na F1. "Está na fábrica, fazendo as sessões de simulador, perguntando como está o desempenho. Ele é o cara", completou o chefe da Sauber, aplaudindo a dedicação do brasileiro.

Quando 'comparando' os dois pilotos, o diretor ressalta que Hulkenberg tem mais experiência e já passou por situações difíceis; por isso, a avaliação é diferente com Gabriel, mas esse fator, segundo Wheatley, não o 'brecou'. "Ele está aprendendo com isso. Tem uma ética de trabalho inacreditável", pontuou.

Gabriel Bortoleto avançou mais uma vez ao Q2 de uma classificação da F1 e surpreendeu chefe da Sauber. Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Ele tem sede de conhecimento. É em todas as áreas onde pode tentar obter desempenho – no carro e também do outro lado, no 'escritório' de engenharia. Ele sabe com o que deve se preocupar", acrescentou.

"E se falarmos apenas da dupla de pilotos, para ser honesto, acho que é incrivelmente forte, e estou muito, muito feliz com o que temos (também) com Nico - essa competência, essa experiência, essa velocidade comprovada, calma nessas situações. Ele já passou por isso", analisou o chefe da Sauber, enxergando grande harmonia na garagem da escuderia.

Wheatley, com uma carreira de 35 anos na Fórmula 1, trabalhou ao lado de nomes como Sebastian Vettel, Mark Webber, Max Verstappen e Michael Schumacher. Mesmo tendo liderado tantas lendas, ele acredita que seu time atual tem um 'algo a mais'.

Piloto de 20 anos larga da 13ª colocação no grid de Zandvoort, ao lado de Pierre Gasly. Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Devo dizer que é a dupla de pilotos mais próxima e colaborativa que me lembro de ter tido em toda a minha carreira na F1", disse ele ao Motorsport.com e a outras mídias anteriormente, no GP da Hungria. "Gabriel tem a ética de trabalho fantástica e capacidade para absorver novas informações, e Nico faz parte dessa jornada com ele.

A ascensão de Bortoleto rumo a ser considerado um dos melhores talentos jovens da categoria máxima do automobilismo começou com o título da Fórmula 3 em 2023, com a Trident, e tornando-se um dos sete estreantes a vencer o campeonato de Fórmula 2, no ano seguinte com a invicta. No atual campeonato da F1, soma 14 pontos e ocupa o 17º lugar no Mundial de Pilotos.

O GP da Holanda está marcado para as 10h do próximo domingo (31), em Zandvoort. Bortoleto larga da 13ª posição, dividindo fila com Pierre Gasly, da Alpine. O pole position é Oscar Piastri, da McLaren. A corrida será transmitida pela Band na TV aberta do Brasil e pela F1TV Pro no streaming.

PIASTRI SUPERA NORRIS POR MUITO POUCO NO Q3 E É POLE NA HOLANDA! BORTOLETO À FRENTE DE HULK DE NOVO

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!