Bortoleto fala sobre altos e baixos em sua estreia em casa na F1: "Ouvi a multidão gritando meu nome"
Brasileiro faz também um balanço do seu ano de estreia na categoria
Gabriel Bortoleto teve uma estreia no GP de São Paulo de Fórmula 1 para esquecer, com um forte acidente na corrida sprint do sábado e um abandono precoce na prova do domingo. E, mesmo com os momentos ruins, ele afirma que sentiu o amor e o apoio dos fãs em sua primeira corrida em casa.
O piloto brasileiro sofreu um acidente de alta velocidade na última volta da sprint em Interlagos. Felizmente, ele conseguiu sair ileso do acidente de 57G e foi liberado para continuar a correr durante o fim de semana, embora tenha perdido a classificação enquanto a equipe trabalhava para consertar o carro.
Ele largou em 18º no grid para do domingo, mas bateu na primeira volta da corrida em um incidente envolvendo Lance Stroll, com seu carro indo parar na grama, perdendo tração e colidindo com o muro.
"Eu adoro o amor dos torcedores", disse Bortoleto ao site oficial da F1 sobre sua corrida em casa. "Eles são muito solidários. O GP do Brasil não foi fácil para mim. Mas, ao mesmo tempo, foi provavelmente a experiência mais incrível que já tive em minha vida".
"Ouvir aquela multidão gritando meu nome sendo que um dia eu era o garoto que estava lá torcendo por alguém. É um sonho que está se tornando realidade e ter todo esse povo brasileiro me apoiando. Somos muitos. É simplesmente incrível".
Embora ele prefira não se deter em seus acidentes no Brasil, Bortoleto ficou satisfeito com sua temporada de estreia na Sauber.
Gabriel Bortoleto, Sauber
Foto de: Clive Rose / Getty Images
"Acho que conquistei muito este ano", disse ele. "É um carro que, no início do ano, estava completamente fora da disputa e, com certeza, não era um carro que marcava pontos. "Na primeira corrida, muitas pessoas estavam batendo e eu era um novato, então provavelmente não usei todas as oportunidades que tive naquela corrida. Mas sabemos que nosso verdadeiro ritmo não era marcar pontos até Barcelona".
"Depois, obviamente, tivemos uma corrida muito forte na parte do verão [europeu], na qual conquistamos pontos muito bons para a equipe. E eu senti que estava tendo desempenhos incríveis. Depois, paramos de desenvolver o carro para nos concentrarmos no próximo ano. Algumas outras equipes continuaram, então talvez tenhamos recuado um pouco. Mas ainda estivemos na briga por pontos todo fim de semana".
