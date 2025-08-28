Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

Bortoleto mantém fé em chance de Drugovich na F1: "Ainda não acabou"

Brasileiro da Sauber ainda acredita em uma oportunidade para o compatriota na categoria máxima do automobilismo

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Com Felipe Drugovich fora do páreo pelas vagas na equipe da Cadillac, que serão ocupadas pelos veteranos Sergio Pérez e Valtteri Bottas, o único brasileiro no grid atual da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto, lamentou a falta de oportunidades para 'Drugo', mas mantém a fé em uma chance para o  compatriota na categoria máxima do automobilismo.

Leia também:

No dia de mídia do GP da Holanda, Bortoleto foi perguntado se a contratação de Pérez e Bottas deixou um 'gosto amargo na boca', pela falta de oportunidades para pilotos novatos como Drugo: "Obviamente, Felipe [Drugovich] é um grande amigo meu e eu realmente sinto que ele merece a chance de estar na Fórmula 1. Isso ainda não acabou. Talvez um dia ele tenha sua chance. Ele é campeão da Fórmula 2. Então, acredito que todos que vencem a F2 devem ter uma chance na Fórmula 1".

"E Felipe é um cara fantástico e acho que ele merecia [a vaga]. Mais uma vez, trata-se de uma grande empresa [General Motors, detentora da marca Cadillac]. Eles têm seus motivos para decidir suas coisas e coisas como essa acontecem. Então, sim, esse é o meu ponto de vista".

Oliver Bearman, que estava presente na coletiva, concordou com Bortoleto: "Sim, concordo plenamente. A primeira coisa é que, do ponto de vista deles, faz sentido escolher dois caras que são conhecidos, na verdade, dentro do esporte. Escolher um novato é, obviamente, um risco maior do que escolher dois caras com muita experiência".

"Mas acho que, sabe, há muitas pessoas que não estão no grid e que têm muito talento e devem ter a oportunidade de mostrar o que sabem fazer. Felipe é um deles. Mas, no topo de todas as categorias, há muitos pilotos excelentes da IndyCar que fariam, na minha opinião, um bom trabalho aqui".

"Mas essa decisão faz sentido. Quero dizer, se eu estivesse no topo de uma equipe de F1, começando do nada, eu faria o mesmo, eu acho", concluiu o britânico da Haas.

CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

 

Andrei Gobbo Fórmula 1
