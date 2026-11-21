Andrea Kimi Antonelli conquistou o melhor tempo do treino classificatório do GP de Las Vegas de Fórmula 1, mas uma posição de cinco posições devido a troca do motor fez Max Verstappen herdar a pole position da etapa de Las Vegas.

Rafa Câmara, brasileiro da Haas que terminou o quali em 17°, e Gabriel Bortoleto, compatriota da Audi que ficou com o 15º melhor tempo, irão largar de 15º e 13º, respectivamente, por conta das punições de Oscar Piastri e Carlos Sainz.

George Russell completa a primeira ao lado de Verstappen, com Lando Norris e Isack Hadjar logo atrás. Antonelli fará a terceira fila ao lado de Arvid Lindblad.

Grid de largada do GP de Las Vegas de F1

MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1

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