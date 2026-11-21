Bortoleto P13 e Câmara P15; Veja grid de largada do GP de Las Vegas de F1
Kimi Antonelli foi o mais rápido, mas uma punição de cinco posições ao italiano faz Verstappen herdar a primeira posição no grid da Cidade dos Cassinos
Andrea Kimi Antonelli conquistou o melhor tempo do treino classificatório do GP de Las Vegas de Fórmula 1, mas uma posição de cinco posições devido a troca do motor fez Max Verstappen herdar a pole position da etapa de Las Vegas.
Rafa Câmara, brasileiro da Haas que terminou o quali em 17°, e Gabriel Bortoleto, compatriota da Audi que ficou com o 15º melhor tempo, irão largar de 15º e 13º, respectivamente, por conta das punições de Oscar Piastri e Carlos Sainz.
George Russell completa a primeira ao lado de Verstappen, com Lando Norris e Isack Hadjar logo atrás. Antonelli fará a terceira fila ao lado de Arvid Lindblad.
Grid de largada do GP de Las Vegas de F1
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
1'34.151
|237.104
|2
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.073
1'34.224
|236.920
|3
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.093
1'34.244
|236.870
|4
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.441
1'34.592
|235.998
|5
|41
|RB
|Red Bull
|
+0.517
1'34.668
|235.809
|6
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
1'33.893
|237.755
|7
|30
|RB
|Red Bull
|
+0.939
1'35.090
|234.762
|8
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+0.954
1'35.105
|234.725
|9
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+1.163
1'35.314
|234.211
|10
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+1.046
1'35.197
|234.498
|11
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+1.102
1'35.253
|234.361
|12
|27
|Audi
|Audi
|
+1.309
1'35.460
|233.852
|13
|5
|Audi
|Audi
|
+1.842
1'35.993
|232.554
|14
|23
|Williams
|Mercedes
|
+1.974
1'36.125
|232.235
|15
|51
|Haas
|Ferrari
|
+2.069
1'36.220
|232.005
|16
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.232
1'37.383
|229.235
|17
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.748
1'34.899
|235.235
|18
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+3.249
1'37.400
|229.195
|19
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.450
1'37.601
|228.723
|20
|55
|Williams
|Mercedes
|
+1.490
1'35.641
|233.410
|21
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+3.399
1'37.550
|228.842
|22
|87
|Haas
|Ferrari
|
+13.854
1'48.005
|206.690
|Ver resultados completos
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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