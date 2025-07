Bortoleto pilotará Sauber de 2013 em Festival de Goodwood

Gabriel Bortoleto vai participar do Festival de Goodwood pela primeira vez e pilotará o C32, carro de 2013 da Sauber, que estará com a pintura deste ano. A marca suíça comemorou 600 GPs na Fórmula 1 este ano, no GP da Emilia Romagna, e vai ao evento para celebrar a própria trajetória e também os 75 anos da F1, junto a outras equipes que também marcarão presença.

Segundo a marca, o C32 "simboliza a ligação entre o passado da Sauber e sua identidade atual" e enfrentará a lendária subida da colina de Goodwood. O carro foi o último antes dos motores híbridos, introduzidos em 2014, e o C45 é o último antes do regulamento de 2026, em busca de mais sustentabilidade e antes da equipe adotar o nome e a identidade da Audi.

“Pilotar na subida do Festival de Goodwood sempre foi um sonho. É uma oportunidade única de ver de perto e em ação os carros de corrida e de rua mais icônicos. Estar presente com a Sauber, representando um legado tão icônico, especialmente logo após nosso 600º GP, é algo extremamente especial. Estou honrado por fazer parte desse momento e mal posso esperar para dar um show aos fãs", disse Bortoleto.

A Sauber também deixará em exposição o C12, carro de estreia da equipe na F1 em 1993, quando a equipe tinha Karl Wendlinger e Jyrki Jarvilehto como pilotos.

Este ano, o Festival de Goodwood acontece entre os dias 10 e 13 de julho e celebará os 75 anos da Fórmula 1. O chefe da Sauber na F1, Jonathan Wheatley, disse que o evento “é um dos pontos altos do meu calendário. É um lugar onde passado, presente e futuro do automobilismo se encontram".

"Apresentar o C12 e o C32 com sua marcante pintura C45 é uma homenagem simbólica à trajetória da Sauber. É nossa maneira de honrar as pessoas, a paixão e o desempenho que moldaram a equipe ao longo de mais de três décadas. Enquanto nos aproximamos de uma nova era, seguimos orgulhosos de nossas raízes — e empolgados com o caminho à frente", finalizopu Wheatley.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!