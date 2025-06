Gabriel Bortoleto 'voou' e garantiu a oitava colocação no GP da Áustria, conquistando os primeiros pontos da carreira na Fórmula 1. Lando Norris segurou a pressão do companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri, e venceu a corrida no Red Bull Ring.

Piastri, atual líder do campeonato, terminou em segundo, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio. Lewis Hamilton terminou em quarto, enquanto Max Verstappen abandonou a prova após batida com Andrea Kimi Antonelli.

GP da Áustria de F1

McDONALD'S FALA de MINIATURAS da F1. BORTOLETO MANDA RECADO a CRÍTICOS! Hulk SINCERO | BAND x GLOBO

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

