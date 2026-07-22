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Bortoleto: Quero "mais um resultado sólido" antes da pausa da F1

Brasileiro da Audi conquistou dois oitavos lugares nas últimas corridas, chegando a 10 pontos no campeonato de pilotos

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto chega para o GP da Hungria de Fórmula 1 em uma sequência de bons resultados que resultaram em oito pontos para a Audi. O piloto brasileiro destacou como os dois oitavos lugares em Silverstone e em Spa-Francorchamps elevaram a moral na equipe alemã.

O editor recomenda:

"Conquistar pontos nas duas últimas corridas deu a todos um grande impulso, e isso é algo que queremos continuar aproveitando" começou Bortoleto, na prévia para o GP da Hungria.

"Temos avançado nos últimos fins de semana, e o objetivo agora é levar essa dinâmica para a Hungria neste fim de semana. Gostei muito de correr aqui no ano passado, então estou ansioso para voltar".

O brasileiro da Audi também afirmou que levar mais pontos para o time de Hinwil seria o ideal para a última prova antes da pausa de meio de temporada da F1, que acontece em agosto.

 "É a última corrida antes das férias, então seria ótimo encerrar a primeira parte da temporada com mais um resultado sólido para toda a equipe", concluiu.

Bortoleto, com 10 pontos, agora está na 14ª colocação do campeonato de pilotos de 2026, na frente de Carlos Sainz, da Williams, e do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que ainda não pontuou.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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