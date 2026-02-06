Faz bastante sentido que Lewis Hamilton e Max Verstappen sejam os pilotos mais bem pagos da atual Fórmula 1, afinal, os dois juntos têm 'apenas' míseros 11 títulos da categoria. Suas atuais equipes querem eles financeiramente bem felizes para que eles não pensem em uma transferência. Mas quanto ganha o restante do grid?

Pois bem, o valor do salário dos pilotos não é uma informação oficialmente divulgada, mas há diversas especulações e apurações que tentam chegar em um número mais exato. Dito isso, a tabela a seguir é baseada em informações compiladas pelo RacingNews365.

Era esperado que Lando Norris tivesse um aumento significativo em seu salário na McLaren depois de conquistar o título de 2025, no entanto, o britânico segue atrás de George Russell, que conseguiu fechar uma boa bolada com a Mercedes, e Charles Leclerc, que é a grande promessa da Ferrari. Porém, os três seguem entre os mais bem pagos entre os 22.

No oposto das contas está Franco Colapinto e Arvid Lindblad, novato da Racing Bulls. É estimado que os dois recebam entre 500 mil a um milhão de dólares por ano (R$ 3,2 milhões a R$ 6,5 milhões).

Gabriel Bortoleto também recebeu uma pequena 'promoção' em comparação com a temporada de 2025. O brasileiro agora entra para a mesma categoria que Andrea Kimi Antonelli. Vale lembrar que esse valor é pago anualmente.

PILOTO EQUIPE SALÁRIO (Dólar) SALÁRIO (Real) Max Verstappen Red Bull 70 milhões 368,2 milhões Lewis Hamilton Ferrari 60 milhões 315,6 milhões Charles Leclerc Ferrari 34 milhões 179 milhões George Russell Mercedes 34 milhões 179 milhões Lando Norris McLaren 30 milhões 157,8 milhões Fernando Alonso Aston Martin 20 milhões 105,2 milhões Carlos Sainz Williams 13 milhões 68,4 milhões Oscar Piastri McLaren 13 milhões 68,4 milhões Pierre Gasly Alpine 12 milhões 63,1 milhões Alex Albon Williams 12 milhões 63,1 milhões Lance Stroll Aston Martin 12 milhões 63,1 milhões Sergio Pérez Cadillac 8 milhões 42,1 milhões Nico Hulkenberg Audi 7 milhões 36,8 milhões Esteban Ocon Haas 7 milhões 36,8 milhões Isack Hadjar Red Bull 5 milhões 26,3 milhões Valtteri Bottas Cadillac 5 milhões 26,3 milhões Gabriel Bortoleto Audi 2 milhões 10,5 milhões Kimi Antonelli Mercedes 2 milhões 10,5 milhões Oliver Bearman Haas 1 milhão 5,26 milhões Liam Lawson Racing Bulls 1 milhão 5,26 milhões Franco Colapinto Alpine 500 mil a 1 milhão 2,63 a 5,26 milhões Arvid Lindblad Racing Bulls 500 mil a 1 milhão 2,63 a 5,26 milhões

