Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

Geral
Geral
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

MotoGP
MotoGP
Pré-temporada de Sepang
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Jacoby disputa etapa de Abu Dhabi da ALMS em busca do título

Endurance
Endurance
Jacoby disputa etapa de Abu Dhabi da ALMS em busca do título

Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026

STJ nega habeas corpus e ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente segue preso

Geral
Geral
STJ nega habeas corpus e ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente segue preso

Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1
Fórmula 1

Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1

Verstappen lidera a tabela, seguido diretamente por Lewis Hamilton

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Add as a preferred source
Lando Norris, McLaren, Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Faz bastante sentido que Lewis Hamilton e Max Verstappen sejam os pilotos mais bem pagos da atual Fórmula 1, afinal, os dois juntos têm 'apenas' míseros 11 títulos da categoria. Suas atuais equipes querem eles financeiramente bem felizes para que eles não pensem em uma transferência. Mas quanto ganha o restante do grid?

Leia também:

Pois bem, o valor do salário dos pilotos não é uma informação oficialmente divulgada, mas há diversas especulações e apurações que tentam chegar em um número mais exato. Dito isso, a tabela a seguir é baseada em informações compiladas pelo RacingNews365.

Era esperado que Lando Norris tivesse um aumento significativo em seu salário na McLaren depois de conquistar o título de 2025, no entanto, o britânico segue atrás de George Russell, que conseguiu fechar uma boa bolada com a Mercedes, e Charles Leclerc, que é a grande promessa da Ferrari. Porém, os três seguem entre os mais bem pagos entre os 22.

No oposto das contas está Franco Colapinto e Arvid Lindblad, novato da Racing Bulls. É estimado que os dois recebam entre 500 mil a um milhão de dólares por ano (R$ 3,2 milhões a R$ 6,5 milhões).

Gabriel Bortoleto também recebeu uma pequena 'promoção' em comparação com a temporada de 2025. O brasileiro agora entra para a mesma categoria que Andrea Kimi Antonelli. Vale lembrar que esse valor é pago anualmente.

PILOTO EQUIPE SALÁRIO (Dólar) SALÁRIO (Real)
Max Verstappen Red Bull 70 milhões 368,2 milhões
Lewis Hamilton Ferrari 60 milhões 315,6 milhões
Charles Leclerc Ferrari 34 milhões 179 milhões
George Russell Mercedes 34 milhões 179 milhões
Lando Norris McLaren 30 milhões 157,8 milhões
Fernando Alonso Aston Martin 20 milhões 105,2 milhões
Carlos Sainz Williams 13 milhões 68,4 milhões
Oscar Piastri McLaren 13 milhões 68,4 milhões
Pierre Gasly Alpine 12 milhões 63,1 milhões
Alex Albon Williams 12 milhões 63,1 milhões
Lance Stroll Aston Martin 12 milhões 63,1 milhões
Sergio Pérez Cadillac 8 milhões 42,1 milhões
Nico Hulkenberg Audi 7 milhões 36,8 milhões
Esteban Ocon Haas 7 milhões 36,8 milhões
Isack Hadjar Red Bull 5 milhões 26,3 milhões
Valtteri Bottas Cadillac 5 milhões 26,3 milhões
Gabriel Bortoleto Audi 2 milhões 10,5 milhões
Kimi Antonelli Mercedes 2 milhões 10,5 milhões
Oliver Bearman Haas 1 milhão 5,26 milhões
Liam Lawson Racing Bulls 1 milhão 5,26 milhões
Franco Colapinto Alpine 500 mil a 1 milhão 2,63 a 5,26 milhões
Arvid Lindblad Racing Bulls 500 mil a 1 milhão 2,63 a 5,26 milhões

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Russell está "eufórico" com favoritismo, admite Norris
Próximo artigo Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

F1: Ferrari tentará recriar 'truque' do motor Mercedes, diz jornalista italiano

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari tentará recriar 'truque' do motor Mercedes, diz jornalista italiano

F1: Quem são os pilotos reservas das equipes para 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Quem são os pilotos reservas das equipes para 2026?

Últimas notícias

Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

Geral
Misc Geral
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Pré-temporada de Sepang
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1