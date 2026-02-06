Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1
Verstappen lidera a tabela, seguido diretamente por Lewis Hamilton
Foto de: Andy Hone / Motorsport Images
Faz bastante sentido que Lewis Hamilton e Max Verstappen sejam os pilotos mais bem pagos da atual Fórmula 1, afinal, os dois juntos têm 'apenas' míseros 11 títulos da categoria. Suas atuais equipes querem eles financeiramente bem felizes para que eles não pensem em uma transferência. Mas quanto ganha o restante do grid?
Pois bem, o valor do salário dos pilotos não é uma informação oficialmente divulgada, mas há diversas especulações e apurações que tentam chegar em um número mais exato. Dito isso, a tabela a seguir é baseada em informações compiladas pelo RacingNews365.
Era esperado que Lando Norris tivesse um aumento significativo em seu salário na McLaren depois de conquistar o título de 2025, no entanto, o britânico segue atrás de George Russell, que conseguiu fechar uma boa bolada com a Mercedes, e Charles Leclerc, que é a grande promessa da Ferrari. Porém, os três seguem entre os mais bem pagos entre os 22.
No oposto das contas está Franco Colapinto e Arvid Lindblad, novato da Racing Bulls. É estimado que os dois recebam entre 500 mil a um milhão de dólares por ano (R$ 3,2 milhões a R$ 6,5 milhões).
Gabriel Bortoleto também recebeu uma pequena 'promoção' em comparação com a temporada de 2025. O brasileiro agora entra para a mesma categoria que Andrea Kimi Antonelli. Vale lembrar que esse valor é pago anualmente.
|PILOTO
|EQUIPE
|SALÁRIO (Dólar)
|SALÁRIO (Real)
|Max Verstappen
|Red Bull
|70 milhões
|368,2 milhões
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|60 milhões
|315,6 milhões
|Charles Leclerc
|Ferrari
|34 milhões
|179 milhões
|George Russell
|Mercedes
|34 milhões
|179 milhões
|Lando Norris
|McLaren
|30 milhões
|157,8 milhões
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|20 milhões
|105,2 milhões
|Carlos Sainz
|Williams
|13 milhões
|68,4 milhões
|Oscar Piastri
|McLaren
|13 milhões
|68,4 milhões
|Pierre Gasly
|Alpine
|12 milhões
|63,1 milhões
|Alex Albon
|Williams
|12 milhões
|63,1 milhões
|Lance Stroll
|Aston Martin
|12 milhões
|63,1 milhões
|Sergio Pérez
|Cadillac
|8 milhões
|42,1 milhões
|Nico Hulkenberg
|Audi
|7 milhões
|36,8 milhões
|Esteban Ocon
|Haas
|7 milhões
|36,8 milhões
|Isack Hadjar
|Red Bull
|5 milhões
|26,3 milhões
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|5 milhões
|26,3 milhões
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2 milhões
|10,5 milhões
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2 milhões
|10,5 milhões
|Oliver Bearman
|Haas
|1 milhão
|5,26 milhões
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1 milhão
|5,26 milhões
|Franco Colapinto
|Alpine
|500 mil a 1 milhão
|2,63 a 5,26 milhões
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|500 mil a 1 milhão
|2,63 a 5,26 milhões
MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários