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Bortoleto revela como Alonso é longe das câmeras da F1

Bicampeão mundial é empresário do brasileiro desde a F3, além de ser amigo do piloto da Audi

Lydia Mee
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, afirmou que seu amigo e empresário, o bicampeão mundial Fernando Alonso, é exatamente o mesmo nos bastidores do que parece ser na frente das câmeras da Fórmula 1.

O editor recomenda:

Bortoleto está em sua segunda temporada na F1, tendo feito sua estreia em 2025 pela Sauber, antes de a Audi assumir a operação da equipe suíça no início deste ano. Durante sua ascensão no mundo do automobilismo, o piloto brasileiro tem sido agenciado pela A14 Management, de Alonso.

Durante uma participação no podcast The Fast And The Curious, perguntaram a Bortoleto se existe um lado diferente e mais reservado do piloto da Aston Martin que o público não consegue ver. 

“Ele é muito direto quando está [diante] das câmeras. Ele é exatamente como se mostra. Uma de suas qualidades é não fingir. Então, acho que as pessoas sabem como ele é”, explicou Bortoleto.

“Adoro que ele seja muito sarcástico muitas vezes, com várias coisas, mas as pessoas já sabem disso; na maioria das vezes ele está sendo sarcástico, e é muito engraçado. Adoro isso. Eu rio muito com isso".

O paulista de 21 anos disse que “gosta” do humor de Alonso, acrescentando que “é bem engraçado”.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Bortoleto se junta a uma longa lista de pilotos agenciados pela A14, incluindo Maximilian Guenther, Clement Novalak, Pepe Marti, Sebastian Montoya, Chloe Chambers, Cenyu Han, Andrés Cárdenas e Carl Bennett.

Alonso descreveu Bortoleto como “o melhor estreante desta geração” em 2025, depois que ele terminou em sexto no GP da Hungria, atrás de Alonso, que ficou em quinto. 

“Ele comete poucos erros e está sempre pressionando. Ele [Bortoleto] é o melhor estreante desta geração”, disse Alonso na época. “Se ele fosse inglês, ou algo do tipo, e terminasse em sexto com uma Sauber, estaria em todos os noticiários amanhã. O que ele faz é excepcional".

Depois de terminar em 19º no campeonato de pilotos em sua temporada de estreia, Bortoleto ocupa atualmente a 14ª posição na classificação, com 10 pontos. Em comparação, seu experiente companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, está em 15º lugar, com sete pontos.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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