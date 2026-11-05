Bortoleto revela contatos com Câmara antes da estreia de Rafa na F1, em Interlagos

Gabriel Bortoleto acredita que Rafael Câmara tem maturidade suficiente para enfrentar os desafios de sua chegada à Fórmula 1. Durante entrevista coletiva pré-GP de São Paulo, o piloto da Audi comentou o que pretende dizer ao amigo de infância antes de sua primeira participação na categoria diante do público brasileiro.

"O menino tem uma boa cabeça. Ele não precisa de conselho de um cara da idade dele, primeiro de tudo", brincou Bortoleto, demonstrando confiança na capacidade do compatriota de lidar com a pressão de uma estreia em casa.

Gabriel revelou que já havia conversado com Câmara após o anúncio de sua participação, mas preferiu evitar novos contatos nos dias que antecederam o evento. Segundo ele, a agenda de compromissos durante o GP costuma ser intensa, especialmente para alguém que chega à categoria em uma ocasião tão movimentada.

Rafael Camara, Haas F1 Team Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Minha agenda está maluca no GP, e a dele, caindo de paraquedas nessa semana, deve estar ainda mais doida. Então, falei: 'Vou falar com ele na quinta-feira, quando a gente se vir na pista, com calma'", explicou o piloto da Audi.

Embora considere desnecessário oferecer orientações técnicas ao amigo, Bortoleto destacou a importância de valorizar a oportunidade de disputar uma corrida de F1 no Brasil. O piloto também lembrou que Câmara reúne talento e velocidade para aproveitar o momento.

"Acho que seja grato pela oportunidade que está tendo, que tenho certeza de que ele é, e aproveite. Porque correr em casa, na primeira corrida, e poder estar na F1 é uma oportunidade incrível na vida dele", afirmou Gabriel sobre Rafa.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!