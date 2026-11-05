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Bortoleto revela contatos com Câmara antes da estreia de Rafa na F1, em Interlagos

Piloto da Audi elogia maturidade do compatriota e acredita que correr diante da torcida brasileira é um privilégio; saiba mais no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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Gabriel Bortoleto acredita que Rafael Câmara tem maturidade suficiente para enfrentar os desafios de sua chegada à Fórmula 1. Durante entrevista coletiva pré-GP de São Paulo, o piloto da Audi comentou o que pretende dizer ao amigo de infância antes de sua primeira participação na categoria diante do público brasileiro.

O editor recomenda:

"O menino tem uma boa cabeça. Ele não precisa de conselho de um cara da idade dele, primeiro de tudo", brincou Bortoleto, demonstrando confiança na capacidade do compatriota de lidar com a pressão de uma estreia em casa.

Gabriel revelou que já havia conversado com Câmara após o anúncio de sua participação, mas preferiu evitar novos contatos nos dias que antecederam o evento. Segundo ele, a agenda de compromissos durante o GP costuma ser intensa, especialmente para alguém que chega à categoria em uma ocasião tão movimentada.

Rafael Camara, Haas F1 Team

Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Minha agenda está maluca no GP, e a dele, caindo de paraquedas nessa semana, deve estar ainda mais doida. Então, falei: 'Vou falar com ele na quinta-feira, quando a gente se vir na pista, com calma'", explicou o piloto da Audi.

Embora considere desnecessário oferecer orientações técnicas ao amigo, Bortoleto destacou a importância de valorizar a oportunidade de disputar uma corrida de F1 no Brasil. O piloto também lembrou que Câmara reúne talento e velocidade para aproveitar o momento.

"Acho que seja grato pela oportunidade que está tendo, que tenho certeza de que ele é, e aproveite. Porque correr em casa, na primeira corrida, e poder estar na F1 é uma oportunidade incrível na vida dele", afirmou Gabriel sobre Rafa.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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