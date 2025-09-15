Todas as categorias

Fórmula 1 Pirelli Monza testing

Bortoleto revela 'exigência' para se tornar companheiro de Verstappen na F1

Piloto deixou claro que não pensa em sair da Audi tão cedo

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Que Max Verstappen e Gabriel Bortoleto são 'parças' de videogame você já deve saber. Além disso, os dois pilotos já mostraram várias vezes o quão próximos são, inclusive trocando 'figurinha' sobre a Fórmula 1. Essa proximidade vem alimentando rumores de que o brasileiro poderia se tornar companheiro de equipe do tetracampeão em futuro próximo, visto que a Red Bull ainda está em um entrave sobre o que fará em 2026.

Verstappen tem contrato com a equipe de Milton Keynes até 2028, apesar dos rumores de possíveis cláusulas de saída. Em contrapartida, Bortoleto assinou um acordo de "múltiplos anos" com a Sauber, futura Audi na próxima temporada.

É claro que os contratos podem ser quebrados e equipes arcarem com multas, porém, o brasileiro não parece muito animado em deixar Hinwil tão cedo. Ao ser questionado pelo RacingNews365, Gabriel contou qual a sua 'exigência' para correr ao lado de Verstappen.

"Bem, talvez ele venha para a Audi um dia", começou. "Como amigos e tudo, trabalhamos muito bem juntos. Ele me ajuda muito".

"Eu realmente acredito que ele pode ser um ótimo companheiro de equipe, no sentido de que, quando formamos uma equipe, ela se une", contou o brasileiro.

Bortoleto ainda destacou que quando Verstappen chegou a Red Bull, ele precisou construir uma base sólida com a equipe antes de sequer pensar em se tornar campeão mundial. Esse é um objetivo que ele próprio tem com a Audi, que assume o controle da Sauber a partir da próxima temporada.

"Acredito que talvez trabalharmos juntos não seria algo ruim. Mas, repito, se ele vier para a Audi um dia, estou feliz onde estou e muito satisfeito com o projeto que temos".

Livia Veiga
Livia Veiga
