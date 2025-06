Bortoleto revela maior dificuldade enquanto novato na F1; saiba

Neste fim de semana, a Fórmula 1 vai para a 10ª de um total de 24 etapas da temporada 2025, com o novato Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, prestes a enfrentar mais um desafio no GP do Canadá, em Montreal.

E, nesta quinta-feira, no 'dia de mídia' da F1 antes da rodada do Circuito Gilles Villeneuve, o competidor paulista falou sobre as dificuldades em seu ano como estreante na categoria máxima do automobilismo mundial.

"Acho que é a mídia. Sabe, na Fórmula 2 você não tem nada disso. Na F2, basicamente você chega na pista, na quinta-feira conversa com seus engenheiros, tem seu tempo livre, pensa só em correr e pronto. Acho que na F1 você tem muito mais compromissos a atender, com patrocinadores, com a mídia", disse.

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Eu só tinha um ano em cada categoria [na Fórmula 3 e na F2]. Não sabíamos se teríamos dinheiro para um segundo ano na F2. Ou, sabe, quando você faz um segundo ano na F2, mesmo que ganhe, não há garantia de que você vá para a F1", seguiu Bortoleto.

"Então, a pressão, quando você está nesta categoria, é que você precisa ter um bom desempenho, precisa entregar resultados, precisa vencer, para talvez ter chance na F1", completou Gabriel. O GP do Canadá tem cobertura completa do Motorsport.com via site e via Motorsport.tv Brasil no YouTube. Veja:

