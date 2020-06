Com a pandemia da Covid-19 levando ao adiamento ou cancelamento das dez primeiras etapas da temporada 2020 da Fórmula 1, a nova temporada irá começar em 05 de julho na Áustria - mais de sete meses depois do último GP. Nesse período, muitos pilotos optaram por focar em maximizar suas formas físicas e, segundo Valtteri Bottas, isso, junto com o trabalho na pré-temporada, o tornaram um piloto mais completo.

Enquanto os pilotos tiveram apenas seis dias de testes de pré-temporada em fevereiro para conhecer seus carros de 2020 nesse período, muitos usaram esse período de isolamento para trabalhar em suas formas físicas.

Bottas revelou que esse tempo adicional foi usado para focar em sua condição física, e isso levou a resultados impressionantes, dando a ele uma nova confiança para essa temporada.

"Três ou quatro semanas atrás, eu fiz um teste físico que eu faço uma ou dias vezes ao ano, e tive meu melhor resultado", disse Bottas em entrevista à Sky Sports F1.

"Como piloto, você não tem tantos meses assim para focar na forma física, normalmente é apenas as férias de fim de ano. Mas agora, com essa pausa estendida, eu estava só treinando, e foi ótimo ver os resultados e o quão bem eu me sinto".

"Sinto que esse tempo extra foi inesperadamente bom pra mim. Como um piloto, é raro ter tanto tempo livre, e você pode fazer coisas diferentes, e focar e você mesmo, melhorando suas condições física e mental".

Bottas venceu quatro provas em 2019 e terminou em segundo no mundial de pilotos, em sua melhor temporada na F1. Mas o finlandês enfrenta uma grande competição de seu companheiro de Mercedes, o hexacampeão Lewis Hamilton, na busca pelo título.

Bottas disse que a temporada reduzida pode fazer com que os erros custem mais caro, mas que está feliz com o progresso feito nos testes em preparação para o campeonato.

"Obviamente será uma temporada especial, porque será mais curta. Cada erro custará mais que anteriormente. A consistência será essencial".

"Eu sinto que, com as coisas que eu estava trabalhando com a equipe e meus engenheiros e em termos de pilotagem, eu tenho algumas coisas novas que posso usar. Eu consegui colocar isso em prática em Barcelona, eu sentia que em algumas curvas eu tomava decisões boas, e eu estava focado nisso durante o isolamento".

"Eu me sinto um piloto mais completo, e, fisicamente, estou em meu auge agora, então, com sorte, conseguirei traduzir isso para a pista. Estou realmente confiante e em um bom lugar, e vou com tudo pra cima, sem dúvidas".

VÍDEO: Crisiano da Matta revela capítulo final de treta com engenheiro e Toyota na F1

PODCAST Motorsport.com entrevista Felipe Massa, último piloto brasileiro da Fórmula 1

Your browser does not support the audio element.

.