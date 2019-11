Apesar de estar fazendo sua melhor temporada na Fórmula 1 desde que estreou na categoria em 2013, Valtteri Bottas afirmou que ainda precisa melhorar alguns pontos para poder bater Lewis Hamilton, mas que possui um plano claro de como fazer isso. No entanto, o finlandês preferiu manter o segredo e não compartilhar sua estratégia.

Perguntado se precisaria adotar uma espécie de guerra psicológica com Hamilton da mesma forma que seu predecessor na Mercedes, Nico Rosberg, para conseguir superar o companheiro, Bottas respondeu: "Para ser honesto, estou um pouco incomodado com essa pergunta, porque cada piloto é um indivíduo diferente. Eu sou eu mesmo, não sou Nico".

Com certeza eu tenho plano para buscar formas diferentes de como quero alcançar meu objetivo, que é ser campeão mundial. Isso significa superar meu companheiro e muitos outros pilotos".

"Eu sempre preferi responder na pista e, se eu for capaz de manter minha performance e colocar toda a minha energia no desempenho, então será o melhor para mim".

"Se eu começar a gastar minha energia em outros lugares, isso poderá desviar minha mente da pilotagem, que é o que realmente importa. Se puder atuar no nível que eu quero, que normalmente incomoda um pouco o outro lado da garagem, sei que estar do outro lado pode levar você a cometer erros. Eu tenho um plano para o ano que vem, mas não estou disposto a compartilhar isso".

O finlandês afirmou que se sente encorajado pelo progresso que fez em melhorar suas fraquezas neste ano e com o trabalho que tem feito com seus engenheiros para torná-lo mais forte.

"No geral, este tem sido meu melhor ano na F1 até agora, mas ainda não é a temporada que eu estava buscando", disse ele. "Ainda preciso errar menos e de um pouco mais de consistência. Mas o que me dá uma boa sensação e confiança para o futuro é que estou realmente começando a ver o resultado do trabalho com os engenheiros de pilotar de forma mais sábia".

"Tem sido possível mirar em muitas das fraquezas que eu tenho e melhorar meu ritmo em diferentes circunstâncias. É muito gratificante ver isso e me faz querer mais".

Bottas é tricampeão

Apesar de não ter alcançado seu objetivo de ser campeão de pilotos na Fórmula 1, Bottas já acumula três campeonatos de construtores com a Mercedes. A equipe alemã sempre creditou seu sucesso como time ao bom ambiente nas pistas e na fábrica. E também aos carros: relembre todos as máquinas da escuderia alemã na galeria do Motorsport.com abaixo:

Galeria Lista 1954: Mercedes-Benz W 196 R 1 / 13 Foto de: Daimler AG 1954: Mercedes-Benz W 196 R 2 / 13 Foto de: Daimler AG 1955: Mercedes-Benz W 196 R 3 / 13 Foto de: Daimler AG 2010: Mercedes MGP W01 4 / 13 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes MGP W02 5 / 13 Foto de: XPB Images 2012: Mercedes F1 W03 6 / 13 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 7 / 13 Foto de: XPB Images 2014: Mercedes F1 W05 Hybrid 8 / 13 Foto de: XPB Images 2015: Mercedes F1 W06 Hybrid 9 / 13 Foto de: XPB Images 2016: Mercedes F1 W07 Hybrid 10 / 13 Foto de: XPB Images 2017: Mercedes F1 W08 Hybrid 11 / 13 Foto de: Mercedes AMG 2018: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 12 / 13 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG W10 13 / 13 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

