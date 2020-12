Bottas: "Ritmo da Red Bull foi surpreendentemente rápido"

Valtteri Bottas tentou, mas não conseguiu alcançar Max Verstappen no GP de Abu Dhabi, disputado neste domingo (13). O finlandês largou da segunda posição e nela ficou durante toda a corrida. Apesar disso, manteve o segundo lugar no campeonato de pilotos e o vice-campeonato.

A diferença de pontos para o holandês antes da corrida era de 16. Por isso, uma quinta colocação já era suficiente para se manter à frente. Já a Mercedes, equipe de Bottas, já estava com o campeonato de construtores garantido.

Segundo o piloto, o ritmo da Red Bull foi "surpreendentemente rápido", e ele fez o que pôde: "Sinto que foi uma corrida sólida para o meu lado, sem erros. Senti que não poderia tirar mais proveito do pacote que tínhamos hoje. Então, nesse sentido, uma boa prova. Estou à frente no meu time e já fazia um tempo que não subia ao pódio."

"Acho que a equipe tem sido, como eu disse no rádio, incrível este ano. Estou muito orgulhoso por termos conseguido vencer o campeonato de pilotos em 1-2. É uma temporada excelente de todos os funcionários da escuderia em todas as fábricas, muito grato", completou o finlandês.

