Bottas terá que pagar punição caso volte ao grid da F1? Entenda

Lance Stroll, canadense da Aston Martin, não correu no GP da Espanha de Fórmula 1. A possibilidade de sua ausência na corrida de Montreal, na próxima semana, foi levantada. Entre os substitutos, além do brasileiro e reserva da equipe britânica Felipe Drugovich, foi apontado o nome do piloto de testes da Mercedes, Valtteri Bottas. No entanto, um fator pode atrapalhar o finlandês: uma punição que ainda não foi paga.

No GP de Abu Dhabi de 2024, em sua despedida da Sauber, Bottas travou os freios e bateu em Kevin Magnussen, que corria pela Haas, na curva 6 do circuito do Emirado. Por isso, os comissários puniram o piloto finlandês com cinco posições na próxima corrida.

No entanto, por Bottas não ter voltado às pistas da F1 como um piloto titular, ele não 'pagou' tal punição ainda, o que pode indicar que, caso ele assuma o carro de Stroll no GP do Canadá, ele será penalizado nas tais cinco posições.

Confira o documento traduzido na íntegra:

"Os Comissários analisaram as imagens de vídeo e as câmeras onboard.

O carro 77 estava por dentro do carro 20 na aproximação da Curva 6, calculou mal sua frenagem de forma significativa e colidiu com o carro 20, que estava entrando na curva pela linha de corrida normal".

"Como o carro 77 abandonou a corrida, os Comissários determinaram que uma penalidade de perda de posições no grid é justificada, o que equivale a uma penalidade de passagem pelos boxes (drive-through), e que três pontos de penalidade são aplicáveis devido ao erro de julgamento significativo do piloto".

"Os competidores são lembrados de que têm o direito de apelar de certas decisões dos Comissários, de acordo com o Artigo 15 do Código Esportivo Internacional da FIA e o Capítulo 4 das Regras Judiciais e Disciplinares da FIA, dentro dos prazos aplicáveis".

"As decisões dos Comissários são tomadas de forma independente da FIA e baseiam-se exclusivamente nos regulamentos relevantes, nas diretrizes e nas evidências apresentadas".

Bottas: Alguém da Red Bull não me queria lá

Bottas, em entrevista ao podcast oficial da F1 Beyond The Grid, refletiu sobre seu período fora das pistas da categoria máxima do automobilismo como piloto titular, incluindo uma forte afirmação sobre a Red Bull.

Descrevendo o início de sua carreira, o finlandês disse: "Quando eu era jovem, quando entrei na F1, eu era muito tímido, muito fechado e quase apenas uma pessoa que dirigia o carro como um robô. Eu tentava esconder minhas emoções, não mostrava muito o meu verdadeiro eu. Mas nesses doze anos eu amadureci muito".

"Vejo a vida de forma diferente agora, não acho que seja certo me levar muito a sério, estou em um lugar melhor como pessoa e como piloto".

Mas a pausa nas corridas não tem sido fácil para Bottas: "Assim que percebi que não iria correr, senti que ainda tinha muito trabalho a fazer. A F1 ainda é a número um para mim. Quanto mais tempo eu fico longe da pista, mais forte fica esse sentimento. Sinto muita falta das corridas".

"Este ano, analisei muitas opções e a melhor maneira de permanecer no grid é trabalhar com a Mercedes, onde posso acompanhar os desenvolvimentos técnicos e ter a chance de participar dos testes. Vários testes estão planejados para o verão [pausa de meio de ano]".

"Quero me manter em forma com o trabalho no simulador e os testes, e a Mercedes é aberta comigo sobre tudo. Quando vou à fábrica da equipe, recebo respostas para todas as minhas perguntas".

Ao comentar sobre possíveis cenários futuros, Bottas também fez algumas declarações fortes sobre a Red Bull: "Não sei como a Red Bull vê pilotos como eu, que não passaram pelo programa de jovens pilotos, mas eles têm muitos pilotos em sua equipe. Por outro lado, parece que o carro da Red Bull não é muito fácil de pilotar. Max Verstappen está quase ultrapassando os limites do carro. Ao lado dele, todos parecem ruins. Talvez esse carro precise de um piloto experiente! Mas esse é apenas o meu palpite".

O finlandêsafirmou que não houve conversas com a Red Bull para este ano: "Há uma pessoa na Red Bull e, por algum motivo, ela não me vê com bons olhos. Portanto, essa questão foi encerrada muito rapidamente". disse ele.

Bottas disse que não teve contato direto com a Alpine e acrescentou: "Não tivemos contato direto, mas minha equipe de gerenciamento está acompanhando os desenvolvimentos. Eles estão mudando para o motor Mercedes a partir do próximo ano. Eles já fizeram uma mudança de piloto este ano. Talvez precisem também de um piloto experiente. Mas há muita política na Fórmula 1", resumiu ele.

O duas vezes vice-campeão também fez uma referência velada aos pilotos que compram assentos nas equipes com dinheiro: "Não tenho dezenas de milhões de dólares. Mas tenho parceiros de negócios que, teoricamente, podem me apoiar. Mesmo assim, você nunca sabe o que vai acontecer. A vida é cheia de surpresas".

Bottas também mencionou o novo projeto de Fórmula 1 no qual a Cadillac entrará a partir de 2026 como uma das possibilidades futuras, e compartilhou sua opinião sobre o assunto da seguinte forma: "Eles não parecem estar com pressa. Atualmente, estão concentrados no desenvolvimento de veículos. De minha parte, gostaria de esclarecer o que farei até agosto".

"Sei que eles têm muitos pilotos em sua lista, mas acho que minha experiência poderia ser útil para eles. O projeto é muito interessante para mim. Seria muito empolgante construir algo do zero e poder influenciar a direção do desenvolvimento. Se o projeto for bem-sucedido, será uma grande motivação para todos".

