O domínio de mais um treino classificatório da Fórmula 1 foi de Lewis Hamilton, piloto da Mercedes. Agora no GP da Espanha, em Barcelona, o inglês superou o companheiro de equipe Valtteri Bottas por 0s059 no Q3 e cravou a 92ª pole position de sua carreira.

Terceiro no Mundial após o GP dos 70 Anos no último domingo, o finlandês afirmou que o setor 3 da pista foi decisivo para a vantagem obtida por Hamilton no classificatório.

“Sim, eu sabia que seria próximo de Lewis como sempre. Acho que no final, a primeira volta dele, a volta que ele fez foi muito boa e limpa, especialmente no Setor 3”, disse Bottas, que venceu a primeira corrida da temporada na Áustria.

Foi a quinta vez em seis etapas na temporada de 2020 que a Mercedes colocou os dois carros na primeira fila do grid de largada, com duas poles de Bottas e quatro de Hamilton. O piloto finlandês lamentou não ter conseguido um tempo melhor no classificatório deste sábado, mas valorizou o trabalho da equipe alemã em mais um final de semana.

“Hoje tenho lutado um pouco no Setor 3. O dia todo. Estava ficando cada vez melhor, mas ainda não muito bom o suficiente. Claro que é irritante, mas ele fez um bom trabalho. E como uma equipe novamente, primeira fila”, comentou Bottas.

De olho na corrida deste domingo, Bottas ainda afirmou que a largada deve ser decisiva para suas chances de brigar pela vitória com Hamilton e Verstappen, que largará logo atrás do finlandês, na terceira colocação.

“Acho que o início será a melhor oportunidade para mim. Novamente na sexta-feira, minhas saídas à pista mais longas foram competitivas. Tenho o ritmo, mas ainda assim o começo será com certeza a melhor chance”, disse Bottas.

“Vou tentar chegar lá [na primeira curva] primeiro. Confie em mim”, completou o finlandês, que tem oito vitórias em sua carreira na Fórmula 1.

Todas as notícias sobre o GP da Espanha da F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises e confira nossos programas e vídeos!

Acompanhe ao vivo o Q4, que debate o sábado na Espanha:

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?