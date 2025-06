Após meses de preparação e filmagens com carros de F2 adaptados para o filme F1, o ator e produtor Brad Pitt assumiu o volante de um carro oficial de Fórmula 1. Ele foi convidado pela McLaren para pilotar o MCL60, carro usado pelo time em 2023, no Circuito das Américas, em Austin, nos EUA.

No mês passado, Pitt visitou o McLaren Technology Centre, em Woking, na Inglaterra, para reuniões técnicas, ajuste de assento e uma intensa sessão no simulador, preparando-se para a estreia em um F1. O teste aconteceu na semana passada, na mesma pista que recebe a Fórmula 1 para o GP dos EUA, no Texas.

Brad Pitt with McLaren engineer Foto de: Divulgacao

Os carros utilizados no filme foram desenvolvidos pela Mercedes em parceria com a Rodin/Carlin e eram versões adaptadas de monopostos mais lentos, que chegavam até 290km/h. O MCL60 chega a 360km/h.

Lando Norris acompanhou e ajudou Pitt no dia do teste. Em entrevista ao podcast Beyond The Grid, o ator comentou sobre a experiência única de guiar um F1: "Consegui alcançar 317km/h. Eu realmente queria ter chegado a 320 km/h, isso me dói um pouco. Fiquei a cerca de 5 km/h de conseguir na reta. Nunca experimentei nada que fosse mais parecido com a sensação de estar tão vivo. Você está apenas nesse ritmo sublime. É realmente extraordinário", falou.

"Eu tento explicar essa sensação do downforce e falho todas as vezes, porque você tenta explicar que é como uma montanha-russa, mas não está certo, porque você sente um ponto de apoio embaixo de você. Você está dentro dela. Eu já estive em um avião acrobático uma vez e é a coisa mais parecida. Mas, ainda assim, essa coisa é uma sensação única, uma euforia absoluta. Ainda estou em êxtase. Não posso agradecer o suficiente ao Zak Brown e à equipe. Passei o dia com o Lando. E, simplesmente, que sensação incrível ", completou.

Pitt gostou tanto da experiência que já está pensando em pilotar novamente: "A aceleração é algo que eu nunca tinha experimentado antes. E tudo é mais [forte] — mais freios, mais velocidade, mais força nas curvas. Quero voltar lá de novo, e quero bater o tempo!"

Além de Brad Pitt, F1 também conta com Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem no elenco, e foi filmado durante fins de semana de GPs reais. O longa estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 26.

