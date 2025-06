Brad Pitt participou do tapete vermelho e pré-estreia do filme F1 na Times Square, em Nova York, na segunda-feira e, horas depois, estava em um voo para Austin, especificamente no traçado que a Fórmula 1 corre no Circuito das Américas para uma oportunidade única com a McLaren: guiar um carro de F1 sozinho.

De acordo com informações publicadas pelo RacingNews365, o ator de 61 anos visitou o Circuito das Américas em Austin na quinta-feira, 19 de junho, para um dia inteiro ao volante do MCL60, carro da McLaren de 2023.

A equipe colocou Alex Dunne no comando do carro na terça-feira, já que o piloto faz parte da academia júnior. No dia seguinte, na quarta-feira, Lando Norris foi responsável por guiar o carro e fazer alguns testes para os papaias.

Nas redes sociais, a McLaren publicou apenas uma foto do macacão de Pitt, fazendo um trocadilho divertido em inglês: "It's a Sonny day in Austin" [É um dia 'Sonny' em Austin, a brincadeira foi aplicada com o nome do personagem de Brad (Sonny) e a palavra Sunny (ensolarado)].

Treinamento para o filme em pistas de corrida reais

Como você já deve saber, Brad Pitt interpreta Sonny Hayes no filme, um piloto de corrida dos anos 90 que faz um retorno sensacional após trinta anos e compete pelo título do campeonato mundial de F1 com seu companheiro de equipe Joshua Pearce (interpretado por Damson Idris).

Para garantir a autenticidade das cenas do filme, Pitt e Idris participaram de um programa especial de testes no qual prepararam um carro de Fórmula 2 convertido pela Mercedes para se parecer o máximo possível com um carro de F1. Segundo informações, os dois atores percorreram quase 10.000 quilômetros em vários locais do campeonato mundial para se prepararem para seus papéis.

O recente teste em Austin, que ocorreu em um carro de F1 real, embora não verdadeiro, foi presumivelmente para fins de marketing, mas foi, sem dúvida, uma experiência única para o ator, que pôde vivenciar a realidade após o papel no filme.

