Sonny Hayes é o personagem principal de F1 - O Filme. O personagem é um piloto de Fórmula 1 que se aposentou da categoria depois de um grande acidente no GP de Jerez e é interpretado por Brad Pitt, então, é claro que o ator precisou fazer uma verdadeira imersão no mundo da velocidade. Em entrevista ao Omelete, o artista revelou que teve a oportunidade de entrar no carro de Ayrton Senna durante sua preparação.

Na entrevista, Pitt contou que entrou no carro usado pelo brasileiro na temporada de 1993, sua última com a McLaren, o famoso MP4/8, o mesmo que aparece em diversas cenas ao longo do filme.

"Eu pude entrar e era impressionante como ele conseguia fazer tudo aquilo com aquele carro. Você se sente desprotegido, muito próximo do chão. É simplesmente impressionante".

No longa, o nome de Senna é citado em alguns momentos, assim como o de Michael Schumacher e outros campeões da categoria. Para o ator, isso foi algo importante e estar no carro do tricampeão brasileiro lhe deu um contato maior com a história.

"Nós homenageamos a categoria e esses imortais e com certeza Senna está entre os maiores, se não for o maior de todos".

Importante lembrar que o filme tem co-produção de Lewis Hamilton, então eles tentarem se aproximar ao máximo da realidade. O diretor Joseph Kosinski contou que tudo foi acordado com a família Senna.

"Se fossemos perguntar para os pilotos de F1 com qual piloto eles disputariam uma corrida se pudessem, todo eles diriam Ayrton Senna, posso te garantir. Todos eles falaram isso e imediatamente concluímos que precisávamos colocar Sonny na mesma pista - fomos até a família de Senna e eles foram gentis e nos deixaram colocar não só o nome, como o carro em diversas cenas".

