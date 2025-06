Pitt sugere que cenas de “F1” foram inspiradas em 'Crashgate'

Brad Pitt revelou que o enredo do filme F1 foi inspirado em momentos controversos da história da Fórmula 1, especialmente no escândalo que ficou conhecido como “Crashgate”, que aconteceu em 2008. No GP de Singapura daquele ano, Nelsinho Piquet bateu de forma deliberada para beneficiar o companheiro de equipe na Renault, Fernando Alonso. Como consequência, o chefe de equipe Flavio Briatore recebeu uma suspensão vitalícia da F1 (posteriormente revogada), enquanto o diretor técnico Pat Symonds foi suspenso por cinco anos.

O longa-metragem apresenta diversas tramas semelhantes ao escândalo, embora não haja menções explícitas a punições ou suspensões. Pitt, que interpreta o ex-piloto decadente Sonny Hayes, comentou que a equipe criativa abordou o projeto com “muito amor” pela Fórmula 1.

“Nós nos inspiramos em muitos acontecimentos reais. Dá pra perceber, se prestar atenção,” disse ele no podcast Beyond the Grid, da F1. “Tipo, isso aconteceu em 1994 e aquilo em 2008”, afirmou, sugerindo uma alusão ao caso da Renault.

“A gente usou de tudo. Observamos muito — e digo isso com respeito — o Fernando [Alonso],” continuou. “Éramos uma equipe do fundo do grid e precisávamos jogar com o regulamento. Precisávamos ir até o limite para sermos competitivos de alguma forma e é assim que o Sonny começa, e por isso ele é meio odiado".

Como os fãs verão na tela, o personagem de Pitt comete erros intencionais em determinadas corridas para provocar o safety car e beneficiar o companheiro de equipe, Joshua Pearce, interpretado por Damson Idris. Os cineastas deixaram claro que o público-alvo do filme não são os 'superfãs' de F1, nem jornalistas especializados. Ainda assim, o Motorsport.com questionou os criadores sobre o risco de o filme parecer glamourizar comportamentos antidesportivos.

“Isso foi algo que discutimos com o Lewis [Hamilton] — a gente nunca quis que Sonny trapaceasse,” afirmou o diretor Joseph Kosinski. “Queríamos encontrar o ponto máximo, até onde dava pra ir sem cruzar a linha [da trapaça]".

“Ou, por exemplo, se um piloto vai te fechar em uma curva — qual deles teria maior probabilidade de fazer esse tipo de movimento?” disse Kosinski, em referência a Kevin Magnussen, que, no filme, leva a pior em algumas manobras duvidosas na pista. “Foi divertido ver o filme com os pilotos em Mônaco e ouví-los cochichando entre si, dizendo: ‘Sabia que isso ia acontecer.’”



O diretor ressaltou que Hamilton, que é um dos co-produtores do filme, aprovou todas as cenas de corrida. “Nunca quisemos que Sonny trapaceasse, então encontrar esse equilíbrio foi um grande desafio,” completou.

O produtor Jerry Bruckheimer reforçou a ideia, dizendo que Hamilton “os manteve honestos” durante o desenvolvimento do roteiro. “A autenticidade é importante, mas contar uma boa história também é — você precisa prender a atenção do público,” afirmou.

O CEO da F1, Stefano Domenicali, também comentou que os espectadores com pouco conhecimento sobre automobilismo não devem estranhar as cenas.: “Se você olhar da perspectiva do público que vai ver o filme, isso não será percebido dessa forma,” disse ele. “Eles vão ver ação de corrida e competição autêntica".

