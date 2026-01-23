Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Christian Horner deixou o comando da Red Bull e a Fórmula 1 em julho de 2025 e, desde então, está sendo associado a uma volta à categoria. O britânico foi ligado a equipes como Aston Martin e Haas, no entanto, a Alpine tem se mostrado o nome mais forte para um possível retorno. Agora, Flavio Briatore confirmou que Horner está em negociações com acionistas da equipe francesa.

Majoritariamente controlada pela Renault, 24% da Alpine pertence a um grupo de investidores, liderado pelo Otro Capital, e com participações de nomes famosos como os atores Ryan Reynolds e Michael B. Jordan e os jogadores de futebol americano Patrick Mahomes e Travis Kelce. Esses 24% parecem ser o alvo principal do ex-chefe da Red Bull.

Entende-se que, caso o retorno seja possível, Horner não quer voltar apenas em uma posição de liderança, mas também como acionista. Diante desse cenário, a situação da Alpine torna-se mais atrativa e, durante a apresentação do A526, carro de 2026, Briatore, que é amigo do empresário britânico, confirmou que, apesar da situação "não ter a ver" com ele, conversas estão acontecendo entre o ex-Red Bull e a Otro.

"No momento, há muita confusão. Alguns grupos, não sei quantos, seis, sete... todo dia é um novo. Todo dia me ligam sobre a Otro, mas eu não ligo. Eles querem vender a participação deles na Alpine e há alguns grupos interessados em comprar, não sabemos. O momento que alguém comprar os 24%, nós ainda temos 75% e nós conversamos. Por enquanto, essa é a situação", falou.

"Conheço Christian há muitos anos, converso com ele de qualquer forma, mas isso não tem a ver comigo. Primeiro, você tem que comprar [as ações] da Otro e, segundo, a Renault precisa aceitar o comprador. E então vemos o que acontece. Mas, sabe, não tem nada a ver comigo porque ele está negociando com a Otro, não com a gente", acrescentou.

No ano passado, Briatore 'recrutou' Steve Nielsen como diretor-geral, porém, no dia-a-dia do time, é o italiano quem está no comando.

