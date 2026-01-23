Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Ferrari
F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams
Fórmula 1 Lançamento da Alpine

Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Ex-chefe da Red Bull pode encontrar maneira de retornar à categoria

Redação Motorsport.com
Publicado:
Add as a preferred source
Flavio Briatore talks to Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid

Flavio Briatore talks to Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Christian Horner deixou o comando da Red Bull e a Fórmula 1 em julho de 2025 e, desde então, está sendo associado a uma volta à categoria. O britânico foi ligado a equipes como Aston Martin e Haas, no entanto, a Alpine tem se mostrado o nome mais forte para um possível retorno. Agora, Flavio Briatore confirmou que Horner está em negociações com acionistas da equipe francesa. 

Leia também:

Majoritariamente controlada pela Renault, 24% da Alpine pertence a um grupo de investidores, liderado pelo Otro Capital, e com participações de nomes famosos como os atores Ryan Reynolds e Michael B. Jordan e os jogadores de futebol americano Patrick Mahomes e Travis Kelce. Esses 24% parecem ser o alvo principal do ex-chefe da Red Bull.

Entende-se que, caso o retorno seja possível, Horner não quer voltar apenas em uma posição de liderança, mas também como acionista. Diante desse cenário, a situação da Alpine torna-se mais atrativa e, durante a apresentação do A526, carro de 2026, Briatore, que é amigo do empresário britânico, confirmou que, apesar da situação "não ter a ver" com ele, conversas estão acontecendo entre o ex-Red Bull e a Otro. 

"No momento, há muita confusão. Alguns grupos, não sei quantos, seis, sete... todo dia é um novo. Todo dia me ligam sobre a Otro, mas eu não ligo. Eles querem vender a participação deles na Alpine e há alguns grupos interessados em comprar, não sabemos. O momento que alguém comprar os 24%, nós ainda temos 75% e nós conversamos. Por enquanto, essa é a situação", falou. 

"Conheço Christian há muitos anos, converso com ele de qualquer forma, mas isso não tem a ver comigo.  Primeiro, você tem que comprar [as ações] da Otro e, segundo, a Renault precisa aceitar o comprador. E então vemos o que acontece. Mas, sabe, não tem nada a ver comigo porque ele está negociando com a Otro, não com a gente", acrescentou. 

No ano passado, Briatore 'recrutou' Steve Nielsen como diretor-geral, porém, no dia-a-dia do time, é o italiano quem está no comando. 

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Previsão do tempo para primeiros testes da F1 em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Previsão do tempo para primeiros testes da F1 em Barcelona

NASCAR Brasil anuncia ‘Clash’ na abertura de campeonato para inaugurar era RiSE26

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
NASCAR Brasil anuncia ‘Clash’ na abertura de campeonato para inaugurar era RiSE26

Últimas notícias

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona